O aplicativo permite que os cidadãos consultem pela internet informações sobre contratos de trabalho antigos e atuais, entre outros serviçosAgência Brasil

Publicado 06/01/2022 11:02 | Atualizado 06/01/2022 11:42

A Carteira de Trabalho Digital (CTPS) se tornou um dos aplicativos mais populares do governo federal. Somando dispositivos móveis e web, a ferramenta já foi baixada por mais de 51,1 milhões de brasileiros, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Desde de janeiro de 2019, o serviço já alcançou 535,7 milhões de acessos.

O aplicativo permite que os usuários consultem pela internet informações sobre contratos de trabalho antigos e atuais, inclusive disponibilizando gráficos com remunerações, média salarial e tempo de serviço em cada contato. É possível também solicitar o seguro-desemprego e acompanhar o andamento da concessão de benefícios como o Abono Salarial.

Para obter o documento digital, o trabalhador precisa do seu número de CPF e possuir uma conta autenticada no portal gov.br. Para isso, é só entrar em gov.br e clicar em "Iniciar". O download do aplicativo é gratuito nas lojas virtuais App Store e Play Store, ou no portal gov.br por meio do endereço eletrônico https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho

A carteira digital foi criada para substituir o documento físico. No caso do trabalhador que não possui o documento físico, não é necessário emiti-lo.

A carteira de trabalho em papel hoje é obrigatória apenas aos trabalhadores contratados por órgãos públicos e organismos internacionais. Para solicitá-la, o trabalhador deverá encaminhar o pedido de agendamento de atendimento por e-mail, de acordo com o estado onde reside, pelo endereço: trabalho.(uf)@economia.gov.br. Você deve trocar a designação uf pela sigla correspondente de seu estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, o e-mail é [email protected]

Para acessar a carteira digital através do computador, o trabalhador precisa o seguinte passo a passo: - - -

- Acessar o portal gov.br

- Buscar a opção Carteira de Trabalho digital,

- Clicar em solicitar

- Ir na opção "Quero me Cadastrar"

- Preencher seus dados conforme o passo a passo

- Caso possua cadastro, voltar para a tela da senha de acesso

- Clicar no botão "Já tenho Cadastro"

- Seguir as orientações

- Assim, já estará na Área do Trabalhador. Agora, clicar no ícone Carteira de Trabalho Digital.

Tanto no modelo físico ou digital, existe a seguinte documentação para a criação: CPF, documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência com CEP, comprovante do estado civil e foto 3x4 colorida.