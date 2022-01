93 candidatos já foram convocados nesta terça-feira (4) - Divulgação

93 candidatos já foram convocados nesta terça-feira (4)Divulgação

Publicado 05/01/2022 19:09

Na última terça-feira, 4, o Banco do Brasil iniciou a convocação de alguns dos aprovados do concurso de 2021. Já foram convocados 93 candidatos que correspondem aos primeiros colocados de cada microrregião, no cargo de Escriturário - Agente Comercial. A previsão é que os demais classificados, dentro do número de vagas, sejam convocados nos próximos dias, assim como os aprovados para Escriturário - Agentes de Tecnologia.

O e-mail e o endereço utilizados para a convocação são os informados pelo(a) candidato(a) no momento da inscrição no certame. O candidato(a) que precisar atualizar seus dados pode obter informações por meio do WhatsApp BB (61) 4003-5291 ou presencialmente junto ao gestor da agência para a qual foi convocado. Se necessário, os aprovados podem consultar informações e o andamento das convocações no site www.bb.com.br/concurso

Já em relação aos classificados para o cadastro de reserva, a expectativa é que as convocações tenham início no segundo semestre de 2022, considerando as necessidades do Branco do Brasil.

Concurso:

O concurso teve 1,6 milhão de inscritos e se tornou o maior do país. A seleção foi realizada para preenchimento de 2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios em todo o país, e outras 240 vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, mais 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI para atuação em Brasília.



Os candidatos serão chamados para contratação, observando-se as necessidades da empresa, a classificação obtida na Microrregião/Macrorregião/UF, e o prazo de validade da seleção externa, que é de um ano, a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período.