Greve de auditores causa fila com cerca de 200 caminhões - Reprodução / redes sociais

Publicado 05/01/2022 21:22 | Atualizado 05/01/2022 23:08

Uma greve de auditores fiscais, após cortes no orçamento da União e anúncio de aumento salarial somente para policiais federais, deixou cerca de 200 caminhões aguardando a liberação da carga na alfandega da Receita Federal em Pacaraima (RO), na fronteira com a Venezuela nesta quarta-feira, 5.

Os veículos paralisados esperam a liberação de cargas como arroz, feijão, farinha de trigo, açúcar, café, macarrão, detergente e sabão em pó. Além de medicamentos, bebidas e matérias primas para indústrias, que também estão parados.

Greve de auditores fiscais deixa cerca de 200 caminhões aguardando liberação em Pacaraima (RO).



Reprodução#ODia pic.twitter.com/27G0nSeXOa — Jornal O Dia (@jornalodia) January 6, 2022

Segundo relatos de autoridades, o retrato é o mesmo em Manaus, Bia Vista, totalizando mais de 800 carretas paradas. Por conta da gravidade da situação, o governador de Roraima se reuniu com representantes do Sindifisco e da Receita Federal e prestou apoio à pauta reivindicatória da categoria dos auditores fiscais.

Segundo George Alex de Sousa, presidente do Sindifisco da regional de Brasília, "situações como essa tendem a se espalhar pelo país e pelas fronteiras, caso o Governo permaneça em silêncio".

Além do corte orçamentário enfrentado pelo órgão, e do aumento dado somente à policiais federais, auditores protestam contra a não regulamentação do bônus de eficiência da categoria.