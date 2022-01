Uber Eats vai deixar de entregar comidas de restaurantes - Divulgação

Uber Eats vai deixar de entregar comidas de restaurantesDivulgação

Publicado 06/01/2022 15:10 | Atualizado 06/01/2022 16:26

Rio - A Uber anunciou, nesta quinta-feira (6), que vai desativar o serviço de entrega de comida de restaurantes no aplicativo Uber Eats. A partir de agora, a empresa vai trabalhar em duas frentes: com serviços de entrega de compras de supermercados, atacadistas e lojas especializadas, chamado de Cornershop by Uber; e a entrega de pacotes pelo Uber Flash.



O serviço de entrega de comida continuará disponível até o dia 7 de março. Depois desta data, os usuários poderão usar o app do Uber Eats para pedir itens de supermercados e atacadistas, assim como itens de decoração, papelaria, bebidas e produtos para pets, entre outros.



Segundo a companhia, a Uber também expandirá o Uber Direct, produto corporativo que permite que lojas façam entregas no mesmo dia para seus clientes. "A Uber segue seu compromisso com seus mais de 1 milhão de motoristas parceiros que geram renda fazendo viagens e entregas pela plataforma e seguirá expandindo produtos para outros meios de transporte, como motos e táxis", diz outro trecho do texto.