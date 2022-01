Pagamento do benefício será realizado em uma única parcela - Divulgação

Publicado 07/01/2022 11:32 | Atualizado 07/01/2022 11:33

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, assinou um decreto que concede aos funcionário da Fundação Cecierj um auxílio tecnológico no valor de R$ 3 mil. O benefício foi garantido por meio do Decreto 47.913, publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 7. Cerca de 150 trabalhadores comissionados devem receber esse benefício.

De acordo com o texto, o pagamento será feito em uma única cota e tem como objetivo compensar os servidores pela aquisição de equipamentos necessários para realizar as atividades pedagógicas e administrativas exigidas pela fundação durante a pandemia.

Em julho do ano passado, o auxílio tecnológico foi concedido aos servidores e divulgado no valor de R$ 1.500, entretanto, em dezembro o beneficio ainda não havia sido depositado.