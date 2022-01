Prefeito de São João de Meriti comemorou o pagamento de todos os salários atrasados dos aposentados - Divulgação

Prefeito de São João de Meriti comemorou o pagamento de todos os salários atrasados dos aposentados Divulgação

Publicado 07/01/2022 11:51 | Atualizado 07/01/2022 11:59

O prefeito de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Dr. João, anunciou, em um transmissão em suas redes sociais nesta quinta-feira, 6, que irá pagar até o final deste mês todos os salários dos aposentados e pensionistas que estão atrasados.

Ao todo, 1821 pessoas receberão as remunerações que não foram debitados na data correta. Até segunda-feira, dia 10, o prefeito anunciou a liberação de toda a quantia dos salários dos meses de 2018 que estão atrasados. O prefeito informou que serão destinados R$ 26 milhões para esses débitos.

Já a partir da segunda-feira, os aposentados e pensionistas começarão a receber os salários atrasados de 2020, que vão ser debitados ao longo de toda a semana.

Dr. João comemorou o anúncio do pagamento dos salários do aposentados. "Hoje é o dia mais alegre de todos os cinco anos à frente da Administração de São João de Meriti. Resolvemos um desafio muito grande, conseguimos, depois de muita luta, pagar todas as dívidas que tínhamos com os aposentados e pensionistas”, disse ele.

Na transmissão, ele também anunciou o pagamento para alguns funcionários que não receberam os salários de outubro e novembro de 2016. Nesse grupo, a folha de pagamento chega a R$ 8 milhões.