Cerca de 3.428 vagas de emprego estão disponíveis no estado do RioReprodução de internet

Publicado 09/01/2022 07:00

Rio - Os brasileiros que ainda estão em busca de uma recolocação ou primeira oportunidade no mercado de trabalho podem aproveitar a renovação das esperanças, proporcionada por mais um início de ano, para encontrar a tão sonhada chance. Neste momento, é interessante se atentar não só as tendências do mercado, mas também as oportunidades de capacitação. Pensando nisso, O DIA reuniu 3.721 vagas disponíveis no estado do Rio, além de dicas de especialistas da área para facilitar o processo.

Quando se tratar de setores mais promissores de contratação, a área de tecnologia deve continuar liderando a disponibilização de vagas, já que a modernização dos serviços e a pandemia da covid-19 escancararam a necessidade dos avanços tecnológicos. Outra esfera que também deve contratar consideravelmente em 2022 é o varejo, que já começou a lidar com uma demanda reprimida dos quase dois anos de crise sanitária no Brasil e no mundo.

"Os setores de varejo e de tecnologia irão aquecer muito o mercado em 2022, pois será um ano de retomada, embora a pandemia ainda esteja em andamento, já se vê a desaceleração dela. O varejo porque foi um dos que mais sofreu nos últimos dois anos.Em 2022 este setor vai escoar seu estoque, diante da demanda reprimida e, desta forma, precisará contratar mão de obra. Já o setor de tecnologia, vem em uma crescente dentro deste momento pandêmico, uma vez que houve a necessidade pontual deste setor crescer, fazendo as empresas se reinventarem e migrarem para o atendimento não presencial", explicou o especialista em desenvolvimento humano da Gestão GMA, Alexander Costa.

O coro foi reforçado pelo especialista em RH e CEO da Employability, Cláudio Riccioppo: "Apostar na área de Tecnologia da Informação em 2022 é um tiro certeiro. O setor vem crescendo nos últimos dois anos e, enquanto a pandemia dilacerou outras esferas, essa foi impulsionada. O único problema são as especificações dos cargos, já que por ser uma área muito técnica ela exige a junção de alguns conhecimentos específicos, o que acaba dificultando. Mas, por outro lado, quem possui um portfólio de conhecimento no setor pode até escolher onde quer trabalhar. Outra aposta é a área comercial, não o vendedor que virou vendedor, mas aquele que estudou marketing, gestão e se especializou. Essa é uma visão não só para 2022, mas para os próximos anos".

Na mira dos recrutadores

Apesar das características que chamam atenção dos recrutadores variar, de acordo com os critérios para cada vaga, alguns aspectos gerais podem fazer o candidato se destacar nos processos seletivos. Entre eles estão um comportamento detalhista e esforçado, a inteligência emocional e uma visão multilateral das situações, como apontou Alexander:



"No geral, uma das características que mais encanta os recrutadores é a inteligência relacional, ou seja, pessoas equilibradas emocionalmente, profissionais com a capacidade de autocontrole, habilidades sociais e nível de autoconhecimento, isto é, inteligência relacional. A capacidade de resolver problemas também chama atenção, principalmente em candidatos que são executores de ideias para avançar na direção do resultado", explicou.

Riccioppo, por sua vez, argumentou que para conseguir uma boa vaga não é necessário ter somente o conhecimento. Então, o candidato deve sempre buscar se mostrar como uma solução para determinada empresa, além de apostar na personalização do currículo e da atualização do perfil no LinkedIn.

"Antes de mais nada é preciso entender que emprego é uma consequência. Para buscar um emprego, você precisa adquirir ferramentas de empregabilidade, como um bom currículo, que vá te gerar entrevistas. O candidato pode customizar o material conforme a demanda de cada vaga, ele precisa mostrar pra esse empregador que suas habilidades correspondem a necessidade que ele está buscando para a empresa. Outro ponto para este momento é entender que não existem tantas boas vagas no mercado, infelizmente essa é uma verdade. Você precisa estar preparado: simule uma entrevista, entenda sobre negociação de salário e prepare seu LinkedIn para que ele favoreça a sua contratação", pontuou.

"Você que ainda busca uma vaga de emprego, uma oportunidade de se recolocar no mercado, deve no mínimo ser coerente na sua entrevista de emprego, isto é, se comportar e responder as perguntas do recrutador em conformidade com que está escrito no seu currículo. Além disso, é importante buscar conhecimento na área que deseja atuar, acumulando competências para o cargo. Você também deve pesquisar sobre a empresa na qual pretende fazer parte do quadro de colaboradores", concluiu Alexander.

Primeiro emprego

Para os jovens que ainda estão em busca do primeiro emprego, para ingressar no mercado de trabalho, as expectativas são favoráveis. Para o superintendente do CIEE/Rio, Paulo Pimenta, a esfera deve manter o nível de contratação de novos estagiários que foi observado no ano passado.

"Nesse final de ano sentimos uma sensível melhora na solicitação e contratação de novos estagiários. Mesmo com o surgimento da variante Delta, e, imediatamente depois, a Ômicron, a oferta de vagas se manteve.

Esperamos que a ampliação da vacinação dos mais jovens, a intensificação da segunda e terceira doses, somada ao uso contínuo das máscaras proporcione condições de trabalho para esse grupo. O CIEE/Rio aposta em um ano mais favorável em 2022 em relação aos estágios, temos recebido bastante pedidos por parte das empresas estamos voltando ao trabalho presencial e esperamos que o mercado reaja", ponderou.

Vagas

Setrab

A captação de empregos realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 565 novas oportunidades de trabalho para várias regiões do Estado do Rio. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho

Comunidade Católica Gerando Vidas

Já a Comunidade Católica Gerando Vidas encaminha para 480 vagas. Entre as oportunidades disponíveis têm vagas de auxiliar de serviços gerais, controlador de acesso e porteiro, por exemplo. Para participar da seleção, é necessário realizar a inscrição pelo site http://portalemprego.com.br/

"A maioria das oportunidades que tem aparecido agora no início do ano são para a área de serviços. Vagas para trabalhar como auxiliar de serviços gerais, controlador de acesso e porteiro, por exemplo. Com a grande disseminação da nova variante do coronavírus, iniciamos para algumas vagas o atendimento on-line, nós verificamos quem está no perfil e encaminhamos para a empresa", explicou o fundador da comunidade, Paulo Vasconcelos.

Vagas.com

No site www.vagas.com.br cerca de 1.117 postos de trabalho estão abertos em todo o estado do Rio. As oportunidades são pra diversas áreas e níveis de escolaridade diferentes. Interessados podem consultar todas a vagas e se candidatarem pelo link https://www.vagas.com.br/vagas-de-RJ/

Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email

O CIEE-Rio está com 1.191 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ . Há, ainda, chances para pessoas portadoras de deficiências.

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.



Águas do Rio



A concessionária Águas do Rio está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 10, para o Programa Jovem Aprendiz. São 75 vagas destinadas a moradores de comunidades da Região Metropolitana do Rio. O programa terá duração de 18 meses e os selecionados serão capacitados em um curso de Aprendizagem em Administração.



Para participar, os candidatos precisam ter entre 18 e 21 anos e Ensino Médio completo, ou cursando o 3º ano. Além disso, não pode estar inscrito em nenhum curso de Nível Superior e nem ter feito curso de Aprendizagem em Administração em outras empresas. Também é necessário apresentar o Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino. Os candidatos selecionados receberão um salário mensal de R$ 871,74, além de assistência médica e odontológica, vale-transporte e vale-refeição.



As inscrições serão online, através do link https://forms.office.com/r/BQJ6kyD5Jm

