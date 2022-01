Novas funcionalidades na página do Previ-Rio permitem acesso imediato aos boletos de pagamento - Agência O DIA

Publicado 07/01/2022 12:04

Rio - O Previ-Rio disponibilizou mais uma facilidade digital para os servidores e pensionistas do município. A partir de agora, os requerimentos que precisam do Documento de Arrecadação do Município (Darm) já podem ser solicitados e gerados on-line no site do instituto ( http://wpro.rio.rj.gov.br/previrio/beneficios/index.php ).

Com isso, para pagar contribuições previdenciárias não descontadas em folha, no caso dos servidores em licença, quitar débitos, tais como prestações de financiamento imobiliário, eventualmente também não ocorridas em folha, e saldar outras cobranças variadas, como devoluções de benefícios porventura não comprovados, basta o interessado acessar a página do Previ-Rio, indicar o documento desejado e o boleto será gerado na hora, com os valores a serem pagos.

"Antes, os boletos tinham que ser solicitados e enviados por e-mail ao requerente, agora é tudo na hora", reforçou o instituto.



No ano passado, os pedidos de pensão, pecúlio, encerramento de folha de inativos, auxílio educação, auxílio creche e auxílio natalidade, entre vários outros, já podiam ser efetivados e processados on-line, com o envio dos documentos necessários também pela rede, evitando o deslocamento dos interessados.



"O Instituto vem trabalhando para que, em breve, todos os outros requerimentos de benefícios e serviços do Previ-Rio estejam acessíveis da mesma forma", concluiu o órgão.