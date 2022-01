Pesquisa revela o perfil de quem solicita crédito no Brasil - Pixabay

Pesquisa revela o perfil de quem solicita crédito no Brasil

Publicado 07/01/2022 17:42

Uma pesquisa feita pelo Jeitto, aplicativo de crédito, revelou o perfil das pessoas que solicitam crédito no país. Depois de entrevistar 800 clientes, a análise constatou que 35% deles utilizam o recurso para pagar contas fixas mensais como luz, água e telefone. Dentre os entrevistados, mais da metade são pessoas entre 25 e 44 anos de idade, com renda mensal entre dois e três salários-mínimos. O fundador do aplicativo, Carlos Barros, relaciona necessidade de crédito para quitar as dívidas com o início da vida adulta.

"Percebemos que a grande concentração de pessoas que necessitam de crédito para conseguir manter as contas em dia está entre o início da vida adulta e busca estabilidade. Isso deixa claro o quanto a educação financeira é necessária e nós estamos aqui não só para gerar oportunidade, como também mostrar que é preciso agir de forma consciente", afirma Carlos Barros, fundador do Jeitto.



Educação financeira:

De acordo com a pesquisa, parte dos solicitantes de crédito se organizam financeiramente. Das pessoas entrevistadas, 46% fazem planejamento mensal de gastos, e 33% relatam guardar dinheiro todo mês, por menor que seja a quantia. Como ressalta Barros, é importante analisar e se planejar para quitar as dívidas. E se for necessário solicitar crédito para isso, é preciso se atentar às condições.

"Para conseguir manter as contas em dia, tem sido necessário fazer mudanças na rotina para economizar ao máximo, mas em alguns casos recorrer ao crédito é a solução. Entretanto, antes de fazer essa opção é necessário se informar a respeito do momento adequado e levar em consideração tudo o que diz respeito às taxas de juros, encargos e prazo de quitação. Caso contrário, ao invés de ser uma solução, a tomada de crédito pode se tornar um problema", disse Barros.



A pesquisa também revelou o nível de educação de quem utiliza o serviço de crédito no Brasil. Dos entrevistados, 41% afirmam ter o ensino fundamental completo e apenas 12% dizem ter completado o ensino superior. O sudeste concentra o maior número de clientes com limite de crédito, tendo 55% dos entrevistados, seguido pelo Nordeste, com 25%, Sul e Centro Oeste com 14% e Norte com 11%.