Procon Carioca multa Uber e 99 em mais de R$ 8 milhões - Divulgação

Procon Carioca multa Uber e 99 em mais de R$ 8 milhõesDivulgação

Publicado 07/01/2022 16:59 | Atualizado 07/01/2022 19:14

Rio - Após notificar os aplicativos de transporte Uber e 99, em novembro de 2021, por problemas nos serviços oferecidos, o Procon Carioca multou as duas empresas. Os valores de cada multa ficaram em R$ 3.013.733,33 para a 99 e R$ 5.013.733,33 para o Uber, totalizando mais de R$ 8 milhões.



Segundo o órgão, a multa foi aplicada após usuários dos aplicativos relatarem que o tempo de espera para o início das corridas estavam se multiplicando e chegando a até uma hora por conta dos recorrentes cancelamentos. Em alguns casos, em um único pedido, chegaram a ocorrer oito desistências. Além disso, aconteceram casos em que após aceitar a corrida, o motorista mudava a rota ou avisava ao cliente que não ia realizar a viagem, obrigando-o a cancelar e arcar com taxa imposta pelos aplicativos para estes casos ou ainda o valor integral do trajeto não percorrido, aponta o Procon.



Até outubro de 2021, o Procon Carioca havia recebido 773 reclamações de clientes referentes aos serviços do Uber e 225 reclamações referente aos serviços do 99. Um aumento significativo em relação a 2019, quando foram registradas 593 reclamações a respeito do Uber e 1 em relação ao 99. Já no ano de 2020 foram 770 reclamações referentes ao Uber e 85 em relação ao 99.



De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, uma empresa não pode se recusar a prestar seus serviços para os usuários que estão dispostos a pagar, configurando prática abusiva, ou seja, não pode existir diferenciação dos consumidores, aceitando algumas corridas e outras não. A maior parte do total de reclamações é vinculada a questões referentes a cancelamento, já que, por vezes, o próprio consumidor precisa cancelar a viagem, mas o valor da corrida ainda assim é cobrado e o usuário tem dificuldades de recuperar o valor cobrado.



As empresas, também, precisam ter obrigatoriamente uma canal efetivo para atendimento ao consumidor para que quaisquer dúvidas ou demandas possam ser esclarecidas.

Motoristas do aplicativo alegaram que o principal motivo dos cancelamentos é o aumento do preço do combustível e que não vale a pena fazer uma corrida de dez a 12 minutos, média de 5km, por R$ 6,50.



No entanto, o Procon Carioca destaca que escolher o consumidor é prática abusiva e que os aplicativos devem ser responsabilizados. As reclamações de cobranças indevidas por viagens não feitas ou taxas de cancelamento mostram ainda uma falha no aplicativo, mesmo quando o reembolso é feito. "Atualmente, a Uber e o 99 atendem uma grande parte da sociedade e esse cancelamento excessivo torna ruim a qualidade dos serviços prestados para o consumidor", ressalta Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca.

Procurada, a 99 informou que a empresa possui "índice de cancelamento abaixo de 5%, a menor porcentagem do setor" e informou que está a "disposição do Procon Rio de Janeiro para colaborar com qualquer ação para melhoria na mobilidade urbana do município". Entretanto, a empresa não informou se já recebeu a multa e se vai pagá-la ou recorrer. Já a Uber, ainda não retornou aos questionamentos da reportagem.