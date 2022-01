Governador do Rio vai recorrer a Bolsonaro para conseguir modelagem do Santos Dumont - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 07/01/2022 19:24 | Atualizado 07/01/2022 19:28

Rio - Após tentar diálogo com o Ministério de Infraestrutura acerca da melhor modelagem para para o aeroporto Santos Dumond, o governador Cláudio Castro buscará auxílio do presidente Jair Bolsonaro para fazer a pauta decolar. Caso a tentativa não seja bem sucedida, o chefe do Executivo carioca pretende judicializar a pauta.

A afirmação do governador, divulgada nesta sexta-feira (7), faz referência a polêmica envolvendo o leilão de aeroportos que o governo federal prevê para este ano. Segundo o governo do Rio, o ministro Tarcísio Gomes optou por lançar uma modelagem de edital que ameaça o hub logístico e o desenvolvimento do Estado.



Ainda segundo a assessoria do governo, existe a pretensão de criar uma frente que vai unir esforços com a Prefeitura do Rio e outros Poderes para defender o tema.

"O objetivo do governador é encontrar uma solução que garanta a rentabilidade e o fluxo de passageiros nos dois aeroportos da capital (Santos Dumond e Tom Jobim)", disse o governo do estado em nota enviada à imprensa.