Como se dar bem trabalhando com e-commerce - Pexels/Nataliya Vaikevich

Publicado 09/01/2022 05:00

Rio - Estar no e-commerce não significa que você está sozinho. É preciso uma estrutura, como escolher um bom marketplace, e estar atento ao que o pessoal mais experiente da área tem para ensinar. Por isso, ouvimos o consultor Cassio Canali e preparamos um pequeno ‘guia’ para o seu caminho pelo comércio eletrônico ficar mais seguro. Começamos pelo que é importante realizar.

Escolha um micro nicho

“Para fugir da concorrência dos grandes magazines, escolha um nicho e se torne referência nele. Por exemplo, o mercado da moda possui o nicho plus size feminino. Os produtos ideais são aqueles com alta procura na internet, porém que podem ser escolhidos pelo gosto do cliente, como vestuário, decoração, acessórios. Dessa maneira, o iniciante consegue fugir da briga por preços: o cliente compra porque gostou daquele produto em específico”, diz Canali. Uma fonte para consultar a demanda das principais categorias de produtos físicos da internet é pelo site do Mercado Livre <https://tendencias.mercadolivre.com.br>.

Diversifique as plataformas de venda

Segundo o especialista, estar presente em diferentes sites de vendas populares como Mercado Livre, Amazon, Shopee, entre outros, marca sua presença digital e atende uma fatia maior do mercado.

Teste novos produtos

“Quando você encontra um produto vencedor, não significa que ele venderá na mesma frequência a vida toda”, alerta Cassio. Quem deseja garantir mais espaço de maneira sólida, precisa estar constantemente testando a venda de novos produtos que tenham similaridade com os mais vendidos.

Diversifique os fornecedores

O conselho é: jamais seja refém de um único fornecedor, porque se ele falhar, o seu negócio para. Tenha mais de um fornecedor do mesmo produto para garantir a segurança da sua operação.

Aperfeiçoe seus anúncios

É bom otimizar os anúncios para aumentar a conversão da relação visita versus venda. “Você pode fazer isso trocando as fotos por outras de melhor qualidade, adicionando mais palavras-chaves pesquisáveis nos títulos, adicionando vídeos de demonstração, preenchendo de forma mais completa a ficha técnica”, exemplifica.

Veja agora os sete erros de quem é iniciante no e-commerce – e como evitá-los.

Ficar parado porque não tem dinheiro para começar

Uma saída é dar o pontapé inicial revendendo artigos usados, como roupas e livros, para se capitalizar.

Ficar parado porque ainda não tem fornecedor

“Você pode fechar parceria com fornecedores locais atacadistas ou fabricantes, até mesmo negociando o modelo sem estoque.” No próprio canal do YouTube de Cassio Canali, existe uma aula, gratuita, sobre esse assunto.

Não ficar atento ao que está vendendo no momento

Muitos produtos são sazonais, e o mercado é volátil. Então, você pode usar o para consultar as tendências.

Cadastrar poucos produtos nos marketplaces

É uma lei do universo: quanto mais produtos você cadastrar, mais você vai vender, porque mais resultados de busca cairão nos seus anúncios.

Ficar parado aguardando as vendas entrarem

Sempre existe margem para melhorar os títulos, aperfeiçoar as fotos, incluir vídeos, etc. Aumentar a capacidade de conversão das páginas dos seus produtos.

Ficar em um único canal de venda

Nunca aposte ‘todos os ovos na mesma cesta’. Diversifique os canais de vendas para que caso um caia, você tenha vários outros para manter o seu negócio.

Desistir facilmente

“Desenvolva sua capacidade de ser ‘antifrágil’ diante dos problemas. Todo empreendedor, não importa se é milionário, bilionário ou se está começando agora, passa por problemas. Então, os que vencem são aqueles que se concentram nas lições que cada desafio carrega. Aprenda, modifique e faça até dar certo”, finaliza Canali.