Publicado 11/01/2022 09:13 | Atualizado 11/01/2022 09:16

Rio - Os donos de veículos interessados em regularizar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 poderão emitir guia para o pagamento a partir desta terça-feira, 11, quando fica disponível para emissão. A Guia de Regularização de Débitos (GRD), usada para a quitação do tributo, pode ser retirada pelo contribuinte na internet, no Portal do IPVA da Sefaz-RJ ou no site do banco Bradesco Para emitir a GRD, é preciso ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). Já o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. O tributo pode ser pago em cota única, com desconto de 3%, ou em três vezes, sem o abatimento. O primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela acontece no dia 21 de janeiro, para os veículos com placa final 0.