Vagas temporárias - Madureira Shopping - Divulgação

Publicado 11/01/2022 11:06 | Atualizado 11/01/2022 11:34

Rio - Em época de saldão de Natal, shoppings do Rio de Janeiro promovem temporada de liquidações com descontos de até R$ 100. As promoções acontecem até o próximo sábado, 16. Entre os centos comerciais estão Botafogo Praia Shopping, Boulevard Shopping, Nova América e Madureira Shopping, que oferecerem cupons de até 50% de desconto através dos próprios aplicativos para celular. Ao todo, serão centenas de produtos contemplados na ação tanto no app, quanto nas lojas físicas através da campanha Super Saldo.

Para ter acesso aos descontos, os clientes devem baixar o aplicativo dos shoppings, disponível gratuitamente para IOS e Android, acessar a aba ‘cupons’ e aproveitar os descontos.



Confira abaixo as promoções



No Botafogo Praia Shopping, a aposta é em promoções de itens de beleza e bem-estar para aquecer as vendas do início do ano. Na loja Dermage, é possível encontrar as máscaras faciais Sheet Mask com 75% de desconto, de R$ 22,90 por R$ 5,75. Já a The Body Shop oferece uma Emulsão Antipoluição FPS 20 Drops Of Youth de R$ 160 por R$ 48. Para completar a proteção, um Óculos de Sol Victoria's Secret, que custa normalmente R$ 594,00 na Óticas Carol, estará custando R$ 356,40. Já os flamenguistas do coração encontrarão a Camisa Flamengo Jogo 1 Masculina de R$ 279,99 por R$ 199,99 no Espaço Rubro Negro.



Já no Shopping Boulevard oferece ofertas com preços entre R$50 e R$100. Na loja O Boticário, por exemplo, os clientes vão encontrar o perfume Zaad Go Eau de Parfum (95ml) de R$ 249,90 por R$ 124,90. Na Peahi, um vestido cropped cor de rosa estampado, que custa normalmente R$ 239, será vendido por R$167,30; enquanto a Churrasqueira Elétrica Cadence vai passar de R$ 249,90 para R$199,90 na Multicoisas.



As liquidações do Madureira Shopping favorecem a compra de calçados e produtos de beleza. A loja O Boticário, por exemplo, terá perfumes com descontos imperdíveis, entre eles, o Malbec, de R$159 por R$139. Já na loja Miss Amora, a Paleta de Sombras Moody Type da Ruby Rose, que normalmente custa R$59,90, está saindo a R$39,90. Tanto Di Santinni quanto Sapatella oferecerão calçados com descontos de até R$50.

No Shopping Nova América o Super Saldo vai acontecer até o 23 deste mês. Baixando o app do shopping, o cliente poderá pagar R$ 540 no óculos de sol Ray-Ban Meteor Polarizado na Sunglass Hut, que normalmente custa R$1.080,00, por exemplo. Outros descontos incluem artigos de casa, como a cama Baú Queen, cujo preço vai passar de R$2.900 para R$1.710 na Sonho e Sono; a Churrasqueira Apolo Parrila da Strong Madeiras, de R$599,99 por R$499,90, além de itens de volta às aulas para a criançada, como uma Mochila Infantil c/ rodinhas, que vai de R$130 para R$96,30 na Kalunga.