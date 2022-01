Além de dados pessoais, os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro dos aposentados e pensionistas para a liberação de supostos benefícios do INSS - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 11/01/2022 14:17 | Atualizado 11/01/2022 14:22

Rio - Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sofrem constantemente com criminosos que aplicam golpes através do crédito consignado e também na prova de vida. Em razão, agora no início deste ano, o órgão voltou a fazer um alerta para os segurados que não realiza esse tipo de serviço por meio de mensagens ou ligações telefônicas.

"O INSS não entra em contato por meio de mensagens de telefone ou aplicativos como WhatsApp, ligação ou e-mails para oferecer serviços de empréstimo consignado, nem envia motoboys para a casa dos beneficiários. Não devem ser passados, em nenhuma hipótese, dados como senhas e dados bancários", afirma o comunicado.

Eventualmente, esses golpes são praticados em todo país. Além de dados pessoais, os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios.

Eles ligam para o segurado argumentando que ele teria direito a receber valores atrasados de valores pagos pela Previdência Social. Para a liberação do dinheiro, é solicitado que os segurados informem dados pessoais, além de efetuar o depósito de determinada quantia em uma conta bancária.

Outra prática fraudulenta aplicada é a da falsa revisão de benefício. Nesse tipo de golpe, os estelionatários abordam os segurados e afirmam que teriam direito a receber valores referentes a uma falsa revisão de benefícios concedidos em governos anteriores. Também é solicitada a transferência de dinheiro para outra conta para a revisão fraudulenta.



O órgão adverte que todas as revisões de benefícios são baseadas na legislação e os segurados não precisam fazer nenhum pagamento para ter direito.

O INSS também recomenda que os segurados não forneça dados pessoais, além de observar o remetente das mensagens, não clicar em links de e-mails ou mensagens de WhatsApp de remetentes que o segurado não conheça e não compartilhar nada nas redes sociais sem checar a procedência e a veracidade das informações.

Caiu na fraude? Veja como resolver

Em caso de fraudes ou em que não reconheça o empréstimo, o Instituto orienta o segurado a procurar imediatamente a instituição financeira e registrar também sua reclamação no Portal do Consumidor (consumidor.gov.br), para fins de tratamento e exclusão de descontos.



O próprio beneficiário pode solicitar o bloqueio de contratação de operações de crédito consignado por meio do Meu INSS, site ou aplicativo ou pela Central 135, que funciona das 7h às 22h, de segunda a sábado. O atendimento deste serviço será realizado à distância, não sendo necessário o comparecimento presencial nas unidades do INSS.