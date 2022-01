Palácio Guanabara, sede do governo do Rio - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 11/01/2022 18:01

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação, começou a liberar, nesta terça-feira,11, mais uma gratificação para os 63 mil profissionais em atividade na área de ensino. O total pago, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), é de R$ 100 milhões. Os valores já constam no contracheque dos servidores.

"É com alegria e orgulho que anunciamos esta segunda parte do Abono Fundeb. No dia 23 de dezembro, já havíamos liberado a primeira parte desta gratificação. Antes disso, no dia 3 de dezembro, os servidores já haviam recebido a cota compensatória para despesas tecnológicas no valor de R$ 3 mil. Fora o pagamento do auxílio tecnológico de R$ 1.500, feito em junho. Valorizar a Educação e o profissional da área é um compromisso do qual o governo do estado se orgulha", afirma o governador Cláudio Castro.