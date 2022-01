Prefeitura do Rio alerta sobre site falso para emissão da guia do IPTU 2022 | Economia | O Dia

Contribuinte do IPTU no Rio terá que entregar declaração anual do imóvel pela internet - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 12/01/2022 12:36

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP) faz um alerta para a existência de um site que tenta se passar pelo portal Carioca Digital (carioca.rio) para emissão de guias falsas do IPTU 2022.

A guia para pagamento do imposto predial deste ano será enviada pelos Correios e estará disponível no portal da prefeitura somente a partir do dia 17.

Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao portal oficial com o objetivo de aplicar golpes nos contribuintes. O endereço falso utilizado pelos criminosos é https://acesso.cariocariodigital.org/.

A Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Empresa Municipal de Informática do Rio, Iplan, já adotaram medidas cabíveis para que o domínio seja cancelado, além da denúncia na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática.

O único endereço do Carioca Digital, portal de serviços da prefeitura do Rio é o link https://carioca.rio.