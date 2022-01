Sindifisco afirmou que as exonerações vão começar a ser publicadas nesta data no Diário Oficial - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sindifisco afirmou que as exonerações vão começar a ser publicadas nesta data no Diário Oficial Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/01/2022 18:52

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita (Sindifisco) afirmou nesta quarta-feira, 12, que aumentou o número de auditores que entregaram cargos. Até o momento, 1.288 cargos já foram entregues no órgão em protesto contra o governo federal. O sindicato afirmou que as exonerações vão começar a ser publicadas nesta data no Diário Oficial.

Em nota, o sindicato informou que os delegados da 8ª RF, do estado de São Paulo, irão publicar as exonerações dos chefes vinculados às suas respectivas unidades. A estimativa é de saírem cerca de 80 exonerações dessa Região Fiscal até esta quarta-feira. A expectativa é de que boa parte dessas exonerações seja publicada já na quinta-feira.

Segundo Paulo Oshiro, presidente do Sindifisco de São Paulo, entraram forte no movimento as unidades aduaneiras de Santos, Cumbica e Viracopos, e também Delegacia de Operações Especiais de Fiscalização da Receita Federal do Brasil (DEOPE) e Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (DEINF) com suas respectivas repercussões na fiscalização dos maiores contribuintes do país e das instituições financeiras.



Segundo a entidade, nesta quinta-feira deve haver uma reunião de líderes do sindicato com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a regulamentação do bônus de eficiência.