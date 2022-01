Palácio Guanabara, sede do governo do Rio - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 12/01/2022 20:06 | Atualizado 12/01/2022 20:12

O governador Cláudio Castro (PL) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), alinharam nesta quarta-feira, 12, correção salarial ao funcionalismo fluminense. Em conversa nesta manhã, ambos entraram em acordo para a implementação, já na folha de janeiro, que será paga em fevereiro, da recomposição inflacionária de 13,05% aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado.



O percentual corresponde à metade do IPCA acumulado entre 6 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021, que chegou a 26,11%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela divulgação do índice.



Além de atender a uma demanda das categorias, que aguardam pela reposição salarial desde 2014, a medida é fruto de diálogo com a Alerj e segue o que está previsto na Lei 9.436/21, sancionada pelo governador Cláudio Castro. O texto foi publicado em 15 de outubro de 2021 no Diário Oficial.



"Essa é mais uma conquista para todos os servidores civis e militares do nosso Estado, que esperam há anos por esse reconhecimento. A garantia da recomposição salarial, a antecipação dos pagamentos ao funcionalismo e todos os avanços que estamos conseguindo tirar do papel devem-se ao resultado de uma gestão responsável das finanças públicas", declarou o governador.