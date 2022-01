Reunião aconteceu na sede do Ministério da Infraestrutura - Divulgação/Fernando Chaves

Publicado 13/01/2022 08:30

Rio - Após uma reunião realizada na sede do Ministério da Infraestrutura nesta quarta-feira, 12, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o senador Carlos Portinho decidiram constituir um Grupo de Trabalho (GT) para aprimorar o modelo de concessão do Aeroporto Santos Dumont (RJ), previsto para ser leiloado durante a 7ª rodada de concessões aeroportuárias.

O GT será formado por técnicos dos governos federal e estadual, além de representantes do consórcio contratado para elaboração dos estudos da 7ª rodada, setor produtivo fluminense e demais autoridades locais e vai atuar no prazo determinado de 30 dias, a partir de 19 de janeiro, período no qual será discutida e avaliada a proposta do governo federal para o Santos Dumont e eventuais ajustes propostos pelos integrantes.

"O objetivo é estabelecer acordo para uma solução técnica conjunta que garanta o equilíbrio do sistema multi-aeroportos do estado, de modo que os aeroportos Santos Dumont e Galeão operem de forma coordenada, gerando emprego, fomentando o turismo e beneficiando diretamente o potencial econômico do Rio de Janeiro", informou o governo.

No período determinado, serão apresentadas de forma conjunta as propostas de ajustes técnicos e respectivas soluções referentes à 7ª rodada, que está em análise no Tribunal de Contas da União (TCU). Acolhidas pela Corte de Contas, elas farão parte do edital a ser lançado pelo Governo Federal para o leilão da 7ª rodada.



O Ministério da Infraestrutura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro ressaltaram, ainda, o compromisso mútuo na busca pelo melhor modelo para a concessão do Aeroporto Santo Dumont e a disposição em manter o diálogo aberto, tendo como objetivo comum a defesa pelos interesses do Rio de Janeiro.