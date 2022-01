Evento vai acontecer no Jockey Club Brasileiro - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Evento vai acontecer no Jockey Club BrasileiroDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 13/01/2022 13:23

Rio - O município do Rio vai receber o mais completo evento de Inovação e Tecnologia já realizado na América Latina. O Rio Innovation Week acontecerá entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2022, no Jockey Club Brasileiro, com mais de 500 palestrantes, além da presença de 1 mil startups e 190 expositores. Devem comparecer ao evento o prefeito, Eduardo Paes, e também o governador do Estado, Cláudio Castro.





O evento já tem como nomes confirmados o fundador do grupo Virgin, Richard Branson, autor de diversos livros que tem negócios da música à aviação e fez voo espacial, e o cofundador da Apple, Steve Wozniak. Também participarão da feira o prefeito de Miami, Francis Suarez, que debaterá com Eduardo Paes os desafios de transformar uma cidade em polo de inovação, incentivando a geração de novos negócios e a instalação de empresas focadas em novos modelos de atuação - em painel mediado por Fábio Queiróz, um dos idealizadores. Já Richard Branson conversará com o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes.



O evento contará com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (Secti-RJ). A pasta é responsável pela Vila da Ciência e vai apresentar projetos de inovação de suas 27 entidades vinculadas. Já a secretaria apresenta o Salão de Inovação com os principais projetos da UERJ, FAPERJ, CECIERJ, UEZO e UENF.



A agenda de palestras contará, ainda, com profissionais como Camila Farani, investidora anjo do Shark Tank Brasil; Rony Meisler, sócio CEO da Reserva; Bruno Stefani, Global Innovation Director da Ambev; João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos; Andrés de Léon, CEO da HyperloopTT; e Natalia Bayona, Diretora de Inovação da UNWTO – Organização Mundial de Turismo.



Interessados podem adquirir ingressos pelo site "A Rio Innovation Week representa uma iniciativa inestimável, estamos totalmente engajados para fazer do Rio de Janeiro um futuro polo de tecnologia e inovação da América Latina. E assim estimular mais negócios, emprego e renda em território fluminense", disse Fábio Queiróz, um dos idealizadores e presidente do Conselho Organizador do evento.O evento já tem como nomes confirmados o fundador do grupo Virgin, Richard Branson, autor de diversos livros que tem negócios da música à aviação e fez voo espacial, e o cofundador da Apple, Steve Wozniak. Também participarão da feira o prefeito de Miami, Francis Suarez, que debaterá com Eduardo Paes os desafios de transformar uma cidade em polo de inovação, incentivando a geração de novos negócios e a instalação de empresas focadas em novos modelos de atuação - em painel mediado por Fábio Queiróz, um dos idealizadores. Já Richard Branson conversará com o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes.O evento contará com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (Secti-RJ). A pasta é responsável pela Vila da Ciência e vai apresentar projetos de inovação de suas 27 entidades vinculadas. Já a secretaria apresenta o Salão de Inovação com os principais projetos da UERJ, FAPERJ, CECIERJ, UEZO e UENF.A agenda de palestras contará, ainda, com profissionais como Camila Farani, investidora anjo do Shark Tank Brasil; Rony Meisler, sócio CEO da Reserva; Bruno Stefani, Global Innovation Director da Ambev; João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos; Andrés de Léon, CEO da HyperloopTT; e Natalia Bayona, Diretora de Inovação da UNWTO – Organização Mundial de Turismo.Interessados podem adquirir ingressos pelo site https://www.sympla.com.br/rio-innovation-week__1259610

Sesc e Senac

O Senac RJ e o Sesc RJ também participam da Rio Innovation Week O Senac participará do evento em um estande de 30m² na plataforma Conecta, área que irá abordar o futuro do varejo. A partir da provocação “Quem é você na corrida pela inovação?”, o Senac RJ apresenta diferentes perfis de profissionais inovadores com que os frequentadores do evento podem se identificar, em diversas áreas como Tecnologia, Saúde, Turismo e Mercado Pet. Uma experiência de realidade aumentada e um vídeo também irão mostrar a atuação do Senac RJ no Ecossistema de Inovação. O estande do também irá abrigar meetups, encontros sobre diversos temas que reúne pessoas com o objetivo de se conhecerem, trocarem cartões e debaterem temas, fomentando a inovação.

Na programação do evento, o Senac RJ também participa com palestras abordando temas como a inovação na Educação, com participação no painel O Aprender para o Futuro, no sábado, às 16h30. Já Cozinha de Inovação é o tema da palestra de Gisela Abrantes, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Inovação em Gastronomia e autora dos livros Cozinha de Inovação e Cozinha Modernista pela Editora Senac Rio. Também serão abordados temas como novas tecnologias na área de Saúde, openhealth e experiência do paciente, Turismo e sustentabilidade e cidades inteligentes.

Já o Sesc RJ terá um espaço de Arte, ciência e tecnologia de 36 m² na Arena Hub, dedicado à reflexão sobre construções coletivas que revelam o potencial criativo e inovador do povo brasileiro, intermediado pelas linguagens artísticas e teconologias. O artista Fred Paulino foi convidado para a apresentar o conceito de Gambiologia. Trata-se de uma plataforma independente de criação e reflexão sobre arte e tecnologia que propõe iniciativas que exploram peculiaridades da cultura brasileira no contexto eletrônico, especialmente relacionadas à tradição da “gambiarra”.

No Rio Innovation Week, será apresentada a instalação interativa “Máquina de Antônimos 2.0”, dispositivo que desconstrói e corrompe mensagens, inviabilizando conversas ou levando-as ao absurdo. Ao falar com a máquina, ela repete a frase de maneira criptografada, trocando algumas palavras por seus antônimos. A frase corrompida é propagada por uma parede de televisores e rádios. Outra instalação visual, a “Random Gambièrre Machine”, é um painel contendo uma colagem de objetos modificados em sua forma e função, em uma proposta de “hackeamento”, utilizando técnicas de eletrônica analógica, programação e gambiarras.

Os materiais coletados na rua, em brechós, ferros velhos e feiras de antiguidades, quando recombinados e “tunados”, são lúdicos e de forte apelo visual, sugerindo múltiplos significados. Educadores do projeto também irão promover oficina lúdica de arte eletrônica.





O Senac RJ e o Sesc RJ oferecerão convites a seus alunos (com vagas limitadas). Além disso o código promocional SENACRJ50 dará desconto de 50% no valor do ingresso para alunos, ex-alunos e público seguidor das redes do Senac RJ. Na entrada, será obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação atualizada e o uso de máscaras por todos os participantes em todo o período do evento.

Sebrae

O Sebrae estará presente durante os quatro dias de programação, levando conteúdos de interesse dos pequenos negócios e oferecendo atendimento presencial para os empreendedores que buscam orientação sobre soluções inovadoras que podem ser aplicadas na gestão de suas empresas. Além disso, a instituição também está proporcionando a oportunidade para 500 startups apresentarem seus planos de negócio a potenciais investidores.

Mox Digital

Dentre as principais atrações convidadas para a feira, também estará o projeto .Futuro, desenvolvido pela MOX Digital, marca especializada na curadoria e criação de eventos sobre tecnologia. Na pauta, estará o futuro do trabalho e a forma como a tecnologia poderá determinar mudanças na forma como as pessoas vendem produtos e serviços. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Sympla. A participação da MOX Digital no encontro será realizada durante um dia inteiro, (14/01), com três blocos temáticos.



O novo normal do mundo do trabalho: panorama sobre a democratização de outras maneiras de se trabalhar, que foram impulsionadas pelas mudanças impostas pela pandemia da covid-19, como o home office, novos modelos de escritórios e a automação de serviços; competências do futuro: debate sobre as novas skills buscadas pelos RHs das empresas, como o intraempreendedorismo; e as novas profissões: análise de novas profissões vinculadas a internet, como influenciadores digitais, hackers do bem e outras;



“Iremos trazer convidados de destaque de empresas nacionais e internacionais para enriquecer ainda mais nosso debate. Será um prazer fazer a curadoria dessa conversa e promover a troca de informações sobre temas fundamentais que irão ditar as tendências do trabalho durante os próximos anos”, comentou Xavier Leclerc, fundador da MOX Digital e diretor do Conselho de Administração da CCFB (Câmara de Comércio França Brasil).



Dentre os palestrantes confirmados para a conferência do .Futuro no evento, é possível destacar: Aline Fróes, cofundadora da Vai na Web, movimento de alta tecnologia e impacto focado na indústria 4.0; Andréa Krug, consultora especialista em desenvolvimento e cultura organizacional; Cassiana Buosi, futurista especializada em novos modelos de trabalho e renda; Gabriel Pinto, PhD em informática e fundador da DeLorean, startup focada no desenvolvimento de softwares para avaliação de talentos de carreira; e Felipe Indrusiak, que trabalha na Unisys exercendo o papel de hacker do bem.