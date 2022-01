Rio,24/03/2020-MEIER, Fila na Caixa Economica Rua Dias da Cruz - Cleber Mendes

Publicado 13/01/2022 18:25 | Atualizado 13/01/2022 18:26

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira, 13, o auxílio emergencial retroativo para 823,4 mil pais solteiros. O pagamento se refere as cinco primeiras parcelas do benefício, pagas entre abril e agosto de 2020. A quantia total somará R$ 4,1 bilhões e o auxílio foi liberado através de Medida Provisória (MP) no dia 24 de dezembro de 2021.

O pagamento foi liberado em parcela única, ao contrário do que havia sido divulgado antes pelo Ministério da Cidadania, que previa a liberação em duas cotas. O governo federal publicou a medida para o pagamento do auxílio emergencial para pais solteiros após a aprovação do Congresso Nacional.

O pagamento será feito pela conta poupança digital utilizada para o recebimento do auxílio emergencial, através do aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite o pagamento de contas domésticas, compras em estabelecimentos conveniados e a transferência para outras contas-correntes. A situação do benefício pode ser consultada na página do Ministério da Cidadania ( https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/ ) na internet.

Os pais solteiros receberão parcela única entre R$ 600 e R$ 3 mil, dependendo do número de cotas que recebeu entre os meses de abril e agosto de 2020.

A nova liberação de verbas do auxílio emergencial visa garantir o repasse das cotas para esses cidadãos, equiparando-os às mulheres monoparentais. Nesse caso, a medida vai pagar apenas as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial pagas em 2020. Na época, o valor de R$ 1,2 mil (o dobro do valor do benefício, de R$ 600) havia sido liberado apenas para as mães solteiras, mas, agora, os pais solteiros conquistaram o direito de receber o restante.

Não será possível pedir a inclusão do benefício porque o pagamento ocorrerá apenas para quem recebeu as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020.

A MP deixou de fora as quatro parcelas de extensão do auxílio emergencial de R$ 600, pagas entre setembro e dezembro de 2020, e as sete parcelas liberadas neste ano, que chegaram a R$ 375. Os valores devem ser pagos em uma única cota, de forma retroativa.

Em julho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou o projeto de lei de deputados da oposição que estendia o benefício em dobro para os pais solteiros. Por conta do veto, apenas as mulheres solteiras chefes de família receberam as parcelas de R$ 1,2 mil.

Como saber se tem direito

No site da Cidadania, é necessário informar CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Caso não tenha essa informação, basta marcar a opção "Mãe desconhecida". Em seguida, deverá clicar em "Enviar".

Há uma série de critérios para ter direito ao benefício, mas as principais são a seguinte: estar desempregado e ter renda de até meio salário mínimo por pessoa da família ou de até três mínimos para a toda a família.