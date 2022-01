Itaú Unibanco vai oferecer abertura de conta através do WhatsApp - Reprodução/Internet

Publicado 13/01/2022 18:26 | Atualizado 13/01/2022 18:28

São Paulo - O Itaú Unibanco vai oferecer o serviço de abertura de conta corrente para seus clientes via WhatsApp. Segundo a organização, a medida faz parte de um movimento de modernização e desburocratização do fluxo de abertura novas contas, mantendo a segurança.

A novidade está disponível inicialmente em fase piloto para parte dos servidores públicos do governo de Minas Gerais, e deve ser expandida para os demais clientes. Entretanto, o banco não informou um prazo para isso.



Processo simples e fluido

Em alguns cliques e poucos minutos a nova conta já está disponível para uso. Toda a jornada é realizada dentro do WhatsApp, inclusive com a customização de produtos e serviços incluídos na conta, oferecendo mais um canal para que o cliente inicie seu relacionamento com o banco de qualquer lugar, sem a necessidade de ir até uma agência física, valorizando o seu tempo.



“Com o objetivo de levar cada vez mais comodidade às vidas dos clientes desde o momento em que iniciamos o relacionamento com cada um deles, evoluímos nossa funcionalidade de atendimento pelo WhatsApp para tornar o processo de abertura de contas mais rápido para quem deseja fazer o procedimento de forma digital. Desta forma, os clientes ganham uma nova possibilidade para abrir a conta sem sair de casa, algo também já disponível pelo site do Itaú, garantindo a segurança de sempre em nossas operações. A novidade complementa ainda o atendimento na rede de agências, que segue oferecendo suporte próximo para pessoas que não possuem familiaridade com o ambiente digital ou que optem por realizar o procedimento presencialmente”, afirma Flavio Iglesias, diretor de Produtos PF do Itaú Unibanco.



A ação faz parte do projeto de Transformação do Varejo -- ou iVarejo 2030 -- que tem como objetivo tornar a operação mais simples, eficiente e integrada entre os canais físicos e digitais para garantir comodidade e liberdade de escolha aos clientes. Com a expansão da funcionalidade, a ideia é que os futuros correntistas possam enviar diretamente uma mensagem solicitando abertura de conta para o WhatsApp do Itaú. Em 2021, quase 5,8 milhões de clientes do banco utilizaram a plataforma como canal de atendimento, totalizando mais de 12,6 milhões de conversas -- contemplando diversas funcionalidades, como consulta de saldo, de limite de cartão, envio da 2ª via de faturas de cartão de crédito e do boleto de financiamento imobiliário, renegociação, além de outras. Tudo por meio de números exclusivos do Itaú no WhatsApp e com operacionalização feita através de uma plataforma desenvolvida internamente para interação com o canal, oferecendo maior agilidade e segurança para nossos clientes.