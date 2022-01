Edifício-Sede do Banco Central em Brasília - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Edifício-Sede do Banco Central em BrasíliaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 26/01/2022 17:41 | Atualizado 26/01/2022 17:54

O Banco Central lançou na segunda-feira, 24, um novo sistema para pessoas físicas e jurídicas poderem conferir se têm algum dinheiro a receber de bancos ou outras instituições do sistema financeiro, porém devido a grande quantidade de acessos o site saiu do ar. Por ora, o Sistema Valores a Receber (SVR), parte da plataforma Registrato, ainda não voltou ao ar, mas a autarquia trabalha para a volta do funcionamento. Enquanto isso, os clientes podem ficar em alerta para saber o que fazer quando o sistema for restaurado.

De acordo com o BC, o lançamento do SVR gerou demanda de acessos muito acima da esperada, o que provocou instabilidade em sua página e também nos sites do BC, do Registrato e Minha Vida Financeira. Para estabilizar esses sites, o Banco Central suspendeu temporariamente o acesso ao sistema.

Durante grande parte desta terça-feira, 25, o site apresentava erro no acesso. Logo depois, o Banco Central publicou, na página do erro, uma mensagem explicando que “o sistema recebeu demanda acima da esperada”, o que causou “instabilidade” no site. Segundo a instituição, medidas estão sendo tomadas, “para restabelecer o funcionamento normal”.



"Estamos trabalhando para que o funcionamento dos sites seja normalizado o mais breve possível e também para o retorno do SVR. Manteremos o público informado quanto a esses desenvolvimentos e pedimos desculpas pelo transtorno", afirmou a instituição por meio de Nota Oficial.

Antes, o Registrato fornecia consultas apenas a dívidas (abertas ou liquidadas), abertura de contas bancárias (ativas ou inativas) e remessas de dinheiro ao exterior. No Brasil, o Banco Central estima que pessoas físicas e jurídicas têm um total de R$ 8 bilhões a serem recebidos. Nesse primeiro momento, são quase R$ 4 bilhões a serem devolvidos, por alguns motivos como: contas correntes ou poupanças encerradas que ficaram com saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente, cotas de capital e sobras de cooperativas de crédito e valores não procurados, referentes a grupos de consórcios finalizados.



Para reaver os recursos, o cidadão poderá pedir o resgate de duas formas. A primeira será diretamente via Pix na conta indicada no Registrato, caso a instituição tenha aderido a um termo específico com o BC. Nos demais casos, o beneficiário informará os dados de contato no sistema, e a instituição o meio de pagamento ou de transferência.

Confira o passo a passo para verificar:

Passo 1 - No site do Banco Central, acesse a seção Minha Vida Financeira. Em seguida, clique na aba Valores a Receber.

Passo 2 - Role a página para baixo e clique em Consulta ao Relatório Valores a Receber.



Passo 3 - Clique em Iniciar consulta, insira o seu CPF, e após a verificação, o sistema vai dizer se você tem ou não valores a receber de bancos. Caso não tenha, não adianta seguir adiante.

Com informações da Agência Brasil*