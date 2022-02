Caso o dinheiro não seja retirado no prazo na Caixa Econômica, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador - Cléber Mendes

Publicado 01/02/2022 12:54 | Atualizado 01/02/2022 13:47

Os trabalhadores nascidos em fevereiro que quiserem aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem solicitar a partir desta terça-feira, 1º. Quem já fazia parte da modalidade de retirada anual de recursos do fundo e faz aniversário em fevereiro está apto para sacar neste mês.

Os interessados que fizerem a solicitação neste mês ainda irão receber parte do saldo do FGTS ainda neste ano. Segundo as regras, o saque pode ser feito em até dois meses após o mês de nascimento dos trabalhadores. No caso, quem nasceu em fevereiro pode sacar do início do mês até 29 de abril.

Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Vale lembrar que, se não for retirado, o dinheiro retorna a conta vinculada. O valor a ser recebido pode variar entre 50% e 5% do fundo, de acordo com o saldo na conta, além de uma parcela adicional, baseada no seguinte cálculo:

Trabalhadores que tiverem um saldo de até R$ 500 de FGTS podem sacar até 50% do valor do saldo. Já aqueles que tiverem de R$ 500 a R$ 1 mil disponíveis, podem sacar 40% do valor e uma parcela adicional de R$ 50. Para usuários com saldo de R$ 1.000,01 a R$ 5 mil o limite de retirada é de 30% com um adicional de R$ 150 e, os que possuirem um saldo entre de 5.000,01 até 10 mil, podem sacar 20% com um adicional de R$ 650.

Enquanto isso, trabalhadores com saldo de R$ 10.000,01 até 15 mil tem permissão para sacar até 15% do valor e um adicional de R$ 1.150. Já os que possuírem um saldo entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil podem retirar até 10% do valor com um adicional de R$ 1,9 mil. Cidadãos com mais de R$ 20 mil de saldo podem retirar no máximo 5% do valor disponível somado ao adicional de R$ 2,9 mil.

Como solicitar?

Para solicitar o saque-aniversário, os usuários devem escolher a opção no aplicativo FGTS, no site https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/, no Internet Banking Caixa ou nas agências do banco. Aqueles que optarem pela modalidade até o último dia dos mês de aniversário poderão receber o valor ainda no ano vigente.

Os trabalhadores podem optar, ainda, pelo saque digital. "Basta acessar o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade, de qualquer Banco. Tudo 100% digital, sem precisar ir à uma agência. A funcionalidade está disponível desde fevereiro de 2020", informou a Caixa.

Vale lembrar que ao optar pelo saque-aniversário, aqueles que decidirem voltar a modalidade "saque-rescisão" só poderão fazer a mudança após 24 meses. Além disso, o saque-aniversário não possibilita a retirada do valor integral do fundo em caso de demissão. Já a multa rescisória de 40% sobre o valor do saldo paga pelo contratante não sofre nenhuma alteração.

Neste ano, as datas para usufruir da modalidade são as seguintes:

Mês de aniversário Período de pagamento

Janeiro 1º de janeiro a 30 de março

Fevereiro 1º de fevereiro e 29 de abril

Março 2 de março a 31 de maio

Abril 1º de abril a 30 de junho

Maio 2 de maio a 29 de julho

Junho 1º de junho a 31 de agosto

Julho 1º de julho a 30 de setembro

Agosto 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro 1º de setembro a 30 de novembro

Outubro 3 de outubro a 30 de dezembro

Novembro 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023

Dezembro 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023