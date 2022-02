Como o INPC ficou em 10,16% neste ano, o valor do teto do INSS subiu de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/02/2022 10:39

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta terça-feira, 1º, a aposentadoria e pensão com reajuste para os beneficiários que ganham acima de um salário mínimo. O calendário é estabelecido de acordo com o número do benefício dos segurados. Mais de 12,6 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional.

Para os beneficiários que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro começaram a ser feitos desde o dia 25 do mês passado. O piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro.

O valor para quem recebe acima do salário mínimo foi corrigido quase uma semana após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 10,16%, publicado no dia 11 do mês passado, que serve como base para o reajuste. Com a mudança no percentual, o teto de remuneração do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. O indicador também reflete nas contribuições dos trabalhadores ao INSS por faixa salarial, e em outros benefícios, como salário-família e auxílio-reclusão.

No entanto, vale lembrar que o aumento de 10,16% só vai incidir sobre os pagamentos dos beneficiários que receberam do INSS pelo menos nos últimos 12 meses. Aqueles que começaram a ter o benefício depositado a partir deste mês terão um reajuste menor, de acordo com a quantidade de meses em que foi contemplado, ou seja, quanto maior for a quantidade de meses, maior o reajuste.

Como consultar o valor

Para checar quanto vai receber após o reajuste, os beneficiários devem acessar o extrato de pagamento referente ao mês de janeiro de 2022, que será o primeiro a vir com o aumento. Para isso, o segurado deve acessar a plataforma Meu INSS (www.meu.inss.gov.br) e fazer login com o CPF e a senha. No sistema, é possível conferir o número de benefício, quanto vai receber e quando esse valor será depositado.

Calendário de pagamento

Como nos outros meses, o pagamento é feito de acordo com o penúltimo algarismo do número de benefício, já que o INSS desconsidera o dígito. O número do benefício tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.999-9. Confira as datas:

Calendário de pagamentos do INSS para 2022 Divulgação