Rio de Janeiro fechou 2021 com mais de 170 mil empregos formais criadosReprodução

Publicado 01/02/2022 16:50 | Atualizado 01/02/2022 16:55

Rio - O Rio de Janeiro encerrou 2021 com um saldo total de 178.098 empregos gerados, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de postos formais. O resultado é 218,2% maior que o saldo do ano anterior, de acordo com a análise dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira, 31, pelo Ministério do Trabalho e Previdência e analisados pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.



"Estamos criando um novo ciclo de empregabilidade no Estado do Rio, com várias linhas de atuação, e o resultado divulgado pelo Caged demonstra que estamos no caminho certo", declarou o governador Cláudio Castro.



De acordo com a assessoria do Estado, além da recuperação de 100% dos empregos perdidos durante a pandemia, em 2021 o Estado do Rio gerou cerca de 40 mil novos postos formais de trabalho.

Todos os setores de atividade econômica tiveram saldo positivo. Os setores de Serviços e Comércio impulsionaram as contratações, com 98.521 e 42.296 empregos criados, respectivamente, seguidos pela Indústria, com 21.771, Construção, com 14.207, e Agropecuária, com 1.303 postos de trabalho formal. Todas as oito regiões fluminenses apresentaram saldo positivo no ano.



Os indicadores do Caged mostram que a divisão por gênero, durante o ano, foi equilibrada, com homens ocupando 54% das vagas, e mulheres, 46%. Por idade, o maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos. Por grau de instrução, 83,6% dos postos foram ocupados por pessoas que possuem o Ensino Médio completo.