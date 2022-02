Fluminenses trocam carne bovina por frango para economizar - Divulgação

Fluminenses trocam carne bovina por frango para economizarDivulgação

Publicado 16/02/2022 19:04

Rio de Janeiro - A crise econômica alterou as preferências de compra dos itens de alimentação, higiene e beleza da população fluminense. Cerca de 90% djá trocou a carne bovina pelo frango em uma tentativa de adequar o consumo à renda. Isso é o que revela uma pesquisa da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ).

A maioria das pessoas que recebe o auxílio emergencial prioriza a compra de alimentos, mas 11,7% delas precisam usar o recurso para pagar dívidas. O gasto com remédios, considerado item de primeira necessidade, também aparece como preocupação de 10,8% dos entrevistados.

Para pagar mais barato, a pesquisa de preços entre lojas é uma das ferramentas utilizadas pela população. Mais de 31% das pessoas vão às farmácias e aos supermercados antes de decidirem onde vão comprar.



“O poder de compra está reduzido e o brasileiro está usando os recursos que existem como buscar por ofertas, experimentar novas marcas, substituir itens para economizar sem excluir nenhum produto. Nossa orientação é sempre pesquisar em várias redes para conseguir fechar todos os itens da lista de compras”, orienta Fábio Queiróz, Presidente da ASSERJ.



Metodologia



A sondagem foi realizada entre os dias 29 e 31 de janeiro em supermercados das zonas Sul, Norte e Oeste do município do Rio e na Baixada Fluminense. O objetivo foi levantar o comportamento do cliente nas compras e identificar, neste início de ano, mudanças no perfil de consumo de acordo com a renda. Do total de 664 pessoas ouvidas, mais de 50% têm entre 25 e 44 anos, sendo a maioria, 61%, mulheres e 38,7% homens.