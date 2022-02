Linha de crédito aprovada pela Alerj será fundamental para a reconstrução de micro, pequenas e médias empresas em Petrópolis - Rafael Wallace/Alerj

Linha de crédito aprovada pela Alerj será fundamental para a reconstrução de micro, pequenas e médias empresas em PetrópolisRafael Wallace/Alerj

Publicado 17/02/2022 19:29

Petrópolis - Em meio ao devastador cenário em Petrópolis após o temporal de terça-feira, micro, pequenas e médias empresas das áreas do município terão direito a uma linha de crédito complementar entre R$ 50 mil e R$ 500 mil para ser usada na recomposição de capital de giro. A medida foi proposta pelo Poder Executivo, através do Projeto de Lei 5.430/22, e aprovada em regime de urgência pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira.

A norma será encaminhada ao governador Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. O valor do empréstimo será de no máximo 25% do faturamento bruto da empresa em 2019 ou 2021 (o que for maior). Os beneficiados terão até 12 meses de carência antes de começar a pagar a dívida, que poderá ser quitada em até 60 vezes sem juros. A garantia dada será a fiança de todos os sócios dos empreendimentos.



A linha de crédito será concedida pela Agerio, com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF). De acordo com a Lei Orçamentária de 2022, há mais de R$ 232 milhões a serem destinados ao fundo este ano.



"Esta iniciativa vem da necessidade urgente de oferecer auxílio às vítimas e aos desabrigados em decorrência do desastre causado pelas chuvas no município de Petrópolis, em 15 de fevereiro de 2022", disse o governador Cláudio Castro.