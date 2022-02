Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Publicado 18/02/2022 09:23

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) anunciou, nesta quinta-feira, 17, o lançamento do Programa Reconstruir Petrópolis, que vai destinar R$ 200 milhões para os negócios atingidos pela tragédia do município. Os recursos serão oferecidos para autônomos, informais, microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. As linhas de crédito serão operacionalizadas pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e terão taxa de juros zero e carência de até 12 meses.