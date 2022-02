Movimentação no Saara, no Centro do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Movimentação no Saara, no Centro do Rio

Publicado 24/02/2022 16:40

Os empresários do setor de serviços afirmam confiança na retomada econômica e no crescimento dos negócios, no entanto 40,4% empresários disseram que a demanda diminuiu ou diminuiu muito pelos serviços e bens de suas empresas nos últimos três meses. É o que mostra a pesquisa da Fecomércio RJ, realizada entre os dias 1 e 4 de fevereiro com 586 comerciantes do segmento no estado do Rio.

Segundo o levantamento, 77,2% dos entrevistados afirmam que esperam que a situação de seus negócios melhore ou melhore muito nos próximos três meses, apresentando elevação de 0,5% em relação à pesquisa anterior.

No novo levantamento, apenas 16,2% acreditam que a situação deve permanecer igual. Outros 6,6% creem numa piora ou piora acentuada na situação de suas empresas. A pesquisa revela ainda que para 28,7% dos empresários o panorama de seus negócios melhorou ou melhorou muito nos últimos três meses.

O resultado mantém o índice de negócios da situação presente em 93,4 pontos. Ainda assim, para 35,1% houve piora ou muita piora na situação do atual negócio. Outros 36,2% dos entrevistados estimam que seus empreendimentos permaneceram iguais.

Sobre os principais fatores que limitam os seus negócios, atualmente, a pesquisa mostra que 46,5% dos empresários apontam a demanda insuficiente e outros 44,7% indicam as restrições financeiras. A falta de mão de obra é apontada por 13,6% como um importante limitador dos negócios, seguida da falta de espaço e/ou equipamentos com 10,1%, patamar que se estabilizou em relação à última pesquisa.

Sobre a expectativa para as demandas para os próximos três meses, 63,5% esperam que haja algum tipo de aumento. Apenas para 10,7% dos entrevistados, haverá diminuição nos três meses seguintes. 25,8% acham que os negócios vão se estabilizar.

Empregos



Sobre o quadro de funcionários nos últimos três meses, 16,6% afirmam que diminuiu muito e outros 18,8% informaram que diminuiu de alguma forma. Apenas 8,6% disseram que houve algum tipo de aumento das contratações.



Estoques



Em relação ao abastecimento dos estoques nos últimos três meses, 39,3% dos empresários afirmaram que ficou abaixo do planejado. Para 51,7%, a quantidade se manteve em relação ao esperado. Somente 9,0% ficaram com o estoque acima do estimado.



Inadimplência



O índice de inadimplentes ou muito inadimplentes entre as empresas é de 30,7% nesta nova pesquisa da Fecomércio RJ. Os poucos inadimplentes somam 18,6%. O número de empresários que não ficaram com restrição voltou a apresentar queda. Em fevereiro, o número de entrevistados sem inadimplência ficou em 50,7%, índice menor que janeiro de 2022 (50,9%) e dezembro de 2021 (54,4%). Dos inadimplentes, os cinco principais gastos são associados a fornecedores (30,5%), bancos comerciais (27,9%), aluguel e tributos federais (24,5%) e luz (21,2%).