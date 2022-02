A matéria agora vai à sansão do governador Claudio Castro - Cleber Mendes/Agência O Dia

A matéria agora vai à sansão do governador Claudio CastroCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/02/2022 17:11

Foi aprovada, nesta quarta-feira, 23, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), a autorização da dispensa do estágio probatório para servidores antigos aprovados em concursos para novos cargos públicos. A medida será encaminhada para o governador Cláudio Castro que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

A autorização está prevista no Projeto de Lei 4.810/21, de autoria do deputado Luiz Paulo (Cidadania), e segundo o parlamentar o candidato que já passou pelos testes uma vez já se encontra apto a assumir o novo cargo.

“O estágio probatório é um importante instrumento da administração pública que tem por objetivo aferir se o cidadão, aprovado em concurso público, possui a aptidão necessária para realizar com a devida qualidade a prestação do serviço à que se propôs. Ressalte-se, entretanto, que existem casos em que o aprovado no concurso é alguém que já passou por esse período de testes no mesmo órgão em que assume um novo cargo, já tendo comprovado, portanto, sua capacidade para o exercício do serviço público”, afirmou Luiz Paulo.