Dessa forma, supermercados prepararam diversas promoções para as pessoas aproveitarem os dias de descanso com uma boa festa dentro de casa - Reprodução da internet

Publicado 26/02/2022 07:00

Neste ano, devido aos avanços da variante ômicron da covid-19, os blocos de rua de Carnaval foram cancelados ou, no caso dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, transferidos para abril. Apesar disso, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), manteve o feriado no município. Em razão disso, muitas pessoas se preparam para aproveitar os próximos dias de folga e curtir o feriadão. Dessa forma, supermercados prepararam diversas promoções para as pessoas aproveitarem os dias de descanso com uma boa festa dentro de casa.



“Esse ano, o Carnaval ainda não voltará a ser como de costume. No entanto, queremos dar diferentes opções a nossos clientes, para que possam se reunir com seus familiares e amigos em uma tarde na piscina, um churrasco, uma feijoada ou uma festa” afirma Sergio Leite, diretor comercial do Supermercados Mundial.



Quem pretende organizar alguma confraternização durante o recesso pode aproveitar as ofertas de bebidas do Mundial. As 20 unidades da rede oferecem vodka 51 Ice de vários tipos (275ml) por R$ 4,99, vodka Smirnoff (998ml) por R$ 32,90, Gin Gordon’s (750ml) por R$59,90 e energético TNT Energy Drink por R$ 3,85. Também há descontos no preço da cerveja Império Puro Malte tipo lager latão (473ml) por R$ 3,99 e da cerveja Spaten Munich Puro Malte lata (350ml) por R$ 3,79. Essa oferta prevê que na compra de um Pack com 12 unidades, o cliente ganhe uma Skol Beats GT lata (269ml).



No mesmo setor de bebidas, a rede tem oferta o vinho JP Azeitão por R$ 32,50, vinho português Felgueiras por R$ 25,80 e vinho Espanhol Luciente por R$29,50.



No Mundial, também há promoções de costela salgada a granel (Kg) por R$ 21,80, bacon defumado a granel (Kg) por R$ 23,80 e linguiça congelada Sulita de vários tipos (800g) por R$ 12,90 e hambúrguer Montana tradicional (672g) por R$ 13,95. Na rede, é possível comprar a churrasqueira MOR Montana por (R$ 139,80). Todas as ofertas da rede são válidas até a quarta-feira de Cinzas, 02.



O Superprix é outra rede que vai encher o Carnaval de ofertas. Até a quarta-feira de Cinzas, 02, haverá descontos de até 41% em vários setores. Os principais destaques são o café torrado e moído Pimpinela Golden (500g) por R$16,98, arroz Carreteiro Polido (1KG) por R$3,79 e farofa pronta Yoki (500g) por R$5,99. O mercado também está com descontos sobre o preço das carnes, como a linguiça suína Perdigão (500g) por R$8,49 e o frango inteiro Sadia congelado (2kg) por R$16,96.



No setor de bebidas, a rede oferece refrigerante Coca-Cola Original (2,5l) por R$7,69, Vodka Absolut (750ml) por R$59,90 e cerveja Itaipava 100% Puro Malte (473ml), lata, por R$3,29. Na aba “Festival de Ofertas” do site da Superprix, é possível encontrar mais promoções.



O Mercado Extra anunciou ofertas de carnes, bebidas e sobremesas que serão válidas até quinta-feira, 03. Os destaques são cerveja Heineken (350ml) por R$ 4,39, asa de frango congelada (kg) por R$ 12,90, coxinha da asa de frango congelada Sadia Aperitivo (1kg) por R$ 13,99, alcatra com maminha bovina resfriada, peça a vácuo, (kg) por R$ 36,90 e linguiça para churrasco Perdigão (kg) por R$ 18,90. Entre as bebidas, as ofertas são cerveja brasileira Baden Baden Cristal (600ml) por R$ 8,99 e energético Monster (473ml) por R$ 5,99. O Mercado Extra também oferta sorvete Nobrelli Duo (1,8L) por R$ 12,99.



Já o Pão de Açúcar, tem promoções de gin inglês Tanqueray (750ml) por R$ 119,99, whisky escocês Johnnie Walker Double Black (1L) por R$ 199,99, cerveja Amstel lata (473ml) por R$ 3,39 e cerveja Kona Big Wave G Ale (355ml) por R$ 8,99.



Quem comprar três vinhos ou espumantes paga apenas dois. Essa promoção não é válida para Mistral e Grand Cru. Há também promoções para linguiça toscana Sadia kg por R$ 22,90, entrecôte bovino resfriado Maturatta (kg) por R$ 44,90, coração da alcatra bovino resfriado Maturatta kg por R$ 47,90, queijo coalho em espeto Quatá (100g) por R$ 59,90 e salgadinhos Pepsico com 15% de desconto, exceto para batata palha. Todas as ofertas são válidas até quinta-feira, 03.



O Assaí Atacadista vai oferecer promoções de cachaça Praianinha (970ml) por R$ 6,69, rum Bacardi Big Apple (980ml) por R$ 25,90, aguardente Pedra 90 (500ml) por R$ 2,79, whisky Red Label (1L) por R$ 72,90 e refrigerante Guaraná Antarctica, original ou zero, Guaraná (1,5L) por R$ 3,29. Também há ofertas de salsichão resfriado Pif Paf (2kg) por R$ 19,80, pão de alho tradicional Mezzani (310g) por R$ 7,99 e espeto de frango congelado Jundiaí (480g) por R$ 15,90.

As promoções do Assaí Atacadista são válidas de até segunda-feira, 28, em todas as lojas do Rio de Janeiro, exceto as unidades da Barra da Tijuca e Tijuca Mariz e Barros

A rede de supermercados Guanabara divulgou ofertas em diferentes setores, válidas a partir deste sábado, 26, até terça-feira, 01. As principais ofertas são Alcatra Friboi (1Kg), peça, por R$ 37,98, Brahma (269ml) por R$ 1,99, Antarctica (269ml) por R$ 1,89 e Pepsi ou Guaraná Antarctica (2l) por R$5,99.



Também há descontos nos preços do arroz Ouro Nobre (5kg) por R$ 16,95, feijão preto Copa, (1kg) por R$ 6,99, café Pilão por R$ 17,98, leite em pó Italac por R$10,99 e leite em pó Molico (lata) por R$ 11,98. Há também ofertas para molho de tomate Fugini Ou Pramesa (300g) por R$ 0,99, Salsicha hot dog Marquesa, (KG) por, R$ 6,98, drumet de frango Guibon (Kg) por R$ 9,98 e queijo mussarela (Kg) por R$ 24,98. A oferta é válida para peça ou Pedaço.



Quem precisa repor o estoque de produtos de limpeza e higiene pode aproveitar os descontos do Amaciante Downy (450ml/500ml) por R$ 7,99, Tixan (2Kg) por R$10,98, absorvente Intimus Gel ou Always Básico (C/8 Unid) por R$2,47, Colgate Tripla Ação (180g) por R$3,98 e sabonete Phebo ou Dove por R$2,57.



Entre os produtos de beleza, a rede oferece oferta de Kit Elseve, Ox, Pantene ou Tresemmé por R$14,99, coloração Maxton por R$7,99 e creme de tratamento Novex (1Kg) por R$10,85.