Publicado 25/02/2022 18:41

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, decidiu antecipar para esta sexta-feira (25), o salário dos servidores municipais, que seria pago no segundo dia útil de março.

Com a decisão, aproximadamente 210 mil servidores da administração direta e indireta, aposentados e pensionistas terão os vencimentos depositados na conta do Santander ainda nesta sexta-feira.

"A antecipação do salário foi um pedido do prefeito Eduardo Paes que nós imediatamente acatamos para que os servidores, aposentados e pensionistas pudessem curtir com mais conforto esse feriado prolongado", diz o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo.