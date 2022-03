Acredita Petrópolis será lançado nesta quarta-feira, 2, no Palácio SESC Quitandinha - Divulgação/Foto: Antônio Pinheiro

Publicado 02/03/2022 13:59 | Atualizado 02/03/2022 14:11

Linha de crédito especial Acredita Petrópolis! será lançado nesta quarta-feira, 2, em evento no Palácio SESC Quitandinha, com o objetivo de incentivar o recomeço das atividades comerciais do município da Região Serrana. A ação é resultado de uma parceria entre o Sicoob Rio, Prefeitura de Petrópolis, Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas (FCDL) do Estado do Rio e o Serviço Nacional da Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O evento contará com a presença do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Rio, Carlos Monjardim.

São parceiros da iniciativa o Sistema de Organização das Cooperativas do Estado do Rio (OCB/RJ), o Sebrae, a Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio de Janeiro, Fecomércio RJ, assim como o Governo do Estado. "Solicitamos à instituição que oferecesse uma opção de crédito para os empresários da cidade neste momento de superação da crise. Prazo de até 60 meses, carência de 180 dias e taxa pré-fixada de 0,89% ao mês, abaixo da média de mercado são condições realistas e concretas para que os empreendedores possam reconstruir seus negócios", disse o prefeito Rubens Bomtempo (PSB)

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, o governo municipal tem um papel importante de articular parcerias com o setor privado. "Contamos com a ajuda de todos para reerguer nossa cidade após o temporal do dia 15. Parcerias como essa garantem um fôlego para os nossos comerciantes", disse.