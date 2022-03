INSS retoma pagamento de benefícios nesta quarta de até um salário mínimo | Economia | O Dia

Para saber o dia correto do pagamento, as pessoas precisam saber o número do benefício - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 02/03/2022 11:22

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem benefício de até um salário mínimo retomam o pagamento a partir desta quarta-feira, 2. De acordo com o calendário, a quantia será liberado para quem tem 6 como o penúltimo número do benefício.

Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento do benefício terá início nesta quinta-feira, para quem tem 1 e 6 como penúltimo número, e vai até o dia 9 de março, para quem tem 5 e 0 como penúltimos números. O prazo para saque dos benefícios com cartão vai até o final do mês seguinte.



A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos, pois a data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente. Para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam.

Para saber o dia correto do pagamento, as pessoas precisam saber o número do benefício. Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de dez dígitos. O número aparece no seguinte formato: 999.999.99 9-9.

Como consultar o valor