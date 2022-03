Parceria da Ambev e Zé Delivery beneficiará ambulantes e catadores com auxílio financeiro no valor de R$ 150 - Divulgação

Parceria da Ambev e Zé Delivery beneficiará ambulantes e catadores com auxílio financeiro no valor de R$ 150Divulgação

Publicado 02/03/2022 12:38 | Atualizado 02/03/2022 12:47

Rio - Com o Carnaval de rua oficialmente cancelado pelo segundo ano consecutivo, Ambev e Zé Delivery estão promovendo uma ação em parceria para minimizar o impacto econômico de parceiros que costumavam fazer uma renda extra no período de festas. Dessa forma, as duas empresas concederão um auxílio financeiro para ambulantes e catadores, assim como aconteceu em 2021. O prazo de inscrição no programa termina no sábado (5). Os ambulantes devem fazer o cadastro na plataforma www.ambev.com.br/parceirosdeoutroscarnavais

Ao todo, serão destinados R$ 5 milhões para a iniciativa. Cada profissional receberá no mínimo R$ 150 de auxílio. Além desta quantia, a cada pedido realizado pelos consumidores pelo app Zé Delivery em todo o Brasil, entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março, mais 5 reais serão doados para a ação. Ao final da campanha, o valor arrecadado será dividido igualmente pelo número de cadastrados. Os ambulantes devem fazer seu cadastro na plataforma

Já com os catadores, a ação será viabilizada pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), que mobilizará as cooperativas locais selecionadas para cadastro e pagamento a catadores cooperados e avulsos.

"Entendemos nosso papel enquanto uma companhia brasileira em apoiar nosso ecossistema nessa jornada, olhando para um futuro mais próspero em que todos tenham razões para brindar. O auxílio financeiro dá um fôlego neste período de carnaval a parceiros fundamentais que sempre estiveram ao nosso lado para fazer as festas de rua acontecer. Os cursos são uma das formas que encontramos de abrir novos caminhos para as pessoas a médio e longo prazo", disse Carla Crippa, VP de Relações Corporativas da Ambev no Brasil.



Além do apoio financeiro, ambulantes e catadores terão acesso a três mil bolsas de estudo para cursos profissionalizantes em diversas áreas, escolhidas pelos próprios alunos, na plataforma de ensino online eduK. O objetivo é dar acesso à qualificação para que possam ter fontes alternativas de renda e/ou se profissionalizar em suas áreas de interesse. As bolsas ficarão disponíveis por três meses.



A expectativa é que 23 mil pessoas sejam impactadas. As inscrições abrem dia 25 de fevereiro e vão até sábado (5). Serão beneficiados profissionais de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Olinda (PE), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).