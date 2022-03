Clientes notaram alterações nos saldos e extratos - Reprodução

Publicado 03/03/2022 13:19

Clientes do Itaú se assustaram na manhã desta quinta-feira por conta de um erro nos valores dos extratos e saldos das contas correntes. Alguns usuários notaram que estavam com dinheiro a mais e outros, com valores faltando. O assunto foi parar nos trending topics do Twitter. Na parte da tarde, o aplicativo da empresa saiu do ar e internautas chegaram a reclamar que os cartões não estavam operando.

"Itaú fora do ar, ainda bem que não uso 1 banco só.. mas to preocupado com esse problema dos saldos que sumiram da conta", disse um usuário do Twitter.

"Itaú eu entendo a queda do app, mas meus cartões pararem de passar?? Como eu vou pra casa mano?!", comentou outro.

"Fui dormir com dinheiro na conta, acordei com a conta zerada e não consigo falar com o

@itau, que agonia. O valor sequer conta no extrato, é como se nunca tivesse existido", desabafou outra

"Preciso fazer uma transferência para segurar um imóvel, e se alguém pagar antes esse deposito eu fico sem o imóvel, como que faz Itaú?", questionou uma cliente preocupada.

Procurado, o Itaú informou que seu sistema passa por intermitências e que está atuando para corrigir o problema o mais rápido possível. O banco disse que lamenta o transtorno, mas não deu detalhes sobre como e quando o problema será resolvido. Também não informou se há canais abertos para clientes que foram afetados.



Confira a nota do Itaú na íntegra:

O Itaú Unibanco informa que está atuando para corrigir o problema de intermitência que afeta seus sistemas na manhã desta quinta-feira (3), com impacto na demonstração do extrato e saldo de conta corrente para parte de seus clientes. O banco lamenta o transtorno e trabalha para que a situação seja corrigida o mais rapidamente possível.