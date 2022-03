Peritos médicos não concordam com pente-fino do INSS em meio à pandemia do coronavírus - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/03/2022 13:39

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que voltará a atender todos os serviços agendáveis em suas agências. A data para o retorno está marcada para o dia 14 deste mês. Nos últimos dias, foram publicadas duas portarias no Diário Oficial da União (DOU) para formalizar e padronizar o fluxo operacional interno para ampliação dos atendimentos presenciais disponíveis para agendamento.

Desde 2020, em virtude da pandemia da Covid-19, o INSS afirmou que tomou uma série de medidas para evitar aglomerações nas unidades de atendimento e restringiu o atendimento presencial mediante agendamento apenas aos serviços que não podiam ser feitos de forma remota, como a realização de perícias médicas, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa.

Com a publicação das novas portarias, os segurados vão poder agendar atendimento presencial para todos os serviços disponíveis no portal e aplicativo Meu INSS. Isso inclui pedidos de aposentadoria e pensão por morte, emissão de extratos, certificados e outros documentos, obtenção de resultados, entre vários outros. Ao todo, 91 serviços do INSS já são passíveis de atendimento de forma digital.

O agendamento continua sendo feito pelo Meu INSS e telefone 135. É importante frisar que esses serviços também continuam disponíveis de forma inteiramente digital, sem a necessidade de comparecimento nas agências.

Atendimento espontâneo

Outro ponto trazido pelas portarias é a retomada do atendimento realizado sem agendamento prévio, o chamado atendimento espontâneo. Nos casos excepcionais em que o segurado não tenha acesso à internet ou telefone, como preveem as normas, ele vai poder procurar as agências físicas para realizar agendamento ou esclarecimento de dúvidas.

As unidades que vão conseguir prestar este tipo de atendimento dentro das normas de segurança, higiene e distanciamento serão definidas após o dia 30 deste mês.

O INSS reforça seu compromisso social com a população em manter o atendimento contínuo com constantes aprimoramentos para que nenhum segurado seja prejudicado.