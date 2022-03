Segundo o BC, mais de 114 milhões de pessoas já acessaram o sistema para saber se têm dinheiro a receber - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo o BC, mais de 114 milhões de pessoas já acessaram o sistema para saber se têm dinheiro a receberMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 03/03/2022 14:27 | Atualizado 03/03/2022 14:29

O Banco Central divulgou o passo a passo para quem for retirar o dinheiro "esquecido" através da consulta no Sistema Valores a Receber (SVR). Retomada pela autarquia em fevereiro, a ferramenta foi criada com a intenção de resgatar dinheiro nas instituições bancárias. A partir da próxima segunda, 7, as pessoas poderão descobrir o valor do saldo e pedir o resgate do valor na data conforme um calendário definido pelo BC.

Segundo a autarquia, mais de 114 milhões de pessoas já acessaram o sistema para saber se têm dinheiro a receber. Desse universo, 25,9 milhões de brasileiros têm quantia para resgatar, enquanto 88 milhões sem valores "esquecidos". Além disso, 2,7 milhões de empresas também entraram no sistema, dos quais 253 mil possuem quantia para sacar.

Nesta primeira fase, o BC informou que foi liberado o montante total de R$ 4 bilhões para resgate do saldo. Outra fase serão aberta porque todo o dinheiro "esquecido" nos bancos não será liberado de uma vez. A próxima está prevista para maio, com o valor de R$ 4 bilhões também.

Para segunda-feira, 7, a autarquia informou que poderão consultar o saldo e pedir o resgate do valor na data de seu agendamento no SVR do Banco Central. Para isso, bastará que sigam esses passos:

Passo 1 – Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período previamente informados. Se ele ainda não souber sua data e período, deve visitar o mesmo site e verificar logo, sem esperar o dia 7 de março.



Passo 2 – Fazer login com sua Conta gov.br (nível prata ou ouro) em sistema mantido pelo Ministério da Economia e o Serpro. Se ele ainda não possuir conta nesse nível, deve fazer logo seu cadastro ou aumentar o nível (se sua conta for bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O cidadão não deve deixar esse movimento para o dia do resgate.



Passo 3 – Ler e aceitar o Termo de Responsabilidade



Passo 4 – Consultar:



a) o valor a receber;

b) a instituição que deve devolver o valor;

c) a origem (tipo) do valor a receber; e

d) informações adicionais, quando for o caso.



Passo 5 – Clicar na opção que o sistema indicar:



"*Solicitar por aqui*" significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis: selecionar uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, se precisar entrar em contato com a instituição.



" *Solicitar via instituição* " significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis: entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor.



Na tela de informações dos SVR, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela.

Calendário

A liberação será entre os dias 7 ao dia 25 do próximo mês, mas ainda haverá uma data de repescagem. O cronograma será dividido em pessoas nascidas antes de 1968, entre 1968 e 1983 e após 1983.

Quem nasceu antes de 1968, poderá retirar entre os dias 7 e 11 de março, enquanto a repescagem será no dia 12. Já quem nasceu entre os anos de 1968 e 1983, estará apto a sacar do dia 14 a 18 e o dia extra será em 19 de março. Por último, as pessoas nascidas após 1983, deverá resgatar o dinheiro entre os dias 21 e 25, com repescagem no dia 26.