Uber Eats deixou de entregar comidas de restaurantes no país nesta terça-feira - Divulgação

Publicado 09/03/2022 12:31 | Atualizado 09/03/2022 12:35

Rio - O aplicativo Uber Eats deixou de fazer entregas de restaurantes no Brasil nesta terça-feira, 8. A partir de agora, a Uber vai trabalhar em duas frentes: com serviços de entrega de compras de supermercados, atacadistas e lojas especializadas, chamado de Cornershop by Uber; e a entrega de pacotes pelo Uber Flash. Os usuários poderão usar o app do Uber Eats para pedir itens de supermercados e atacadistas, assim como itens de decoração, papelaria, bebidas, produtos para pets, entre outros.

A decisão havia sido anunciada em janeiro por meio de um comunicado. A empresa alegou uma alteração da estratégia de delivery no país. "Nosso principal objetivo daqui para frente será oferecer acesso à maior e melhor seleção de supermercados, lojas especializadas, pet shops, floriculturas, lojas de bebidas e outros artigos no aplicativo do Uber Eats", explicou.

Segundo a companhia, a Uber também expandirá o Uber Direct, produto corporativo que permite que lojas façam entregas no mesmo dia para seus clientes. "A Uber segue seu compromisso com seus mais de 1 milhão de motoristas parceiros que geram renda fazendo viagens e entregas pela plataforma e seguirá expandindo produtos para outros meios de transporte, como motos e táxis", afirmou a empresa em janeiro.