Ipanema e Leblon são os bairros mais caros do Rio de Janeiro para locaçãoFreepik

Publicado 09/03/2022 11:05 | Atualizado 09/03/2022 11:13

Rio - O bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio, passou a ter o metro quadrado mais caro da cidade para aluguel, superando o Leblon, de acordo com o Índice QuintoAndar de Aluguel, referente ao mês de fevereiro. Os cinco bairros mais caros da capital fluminense para locação são: Ipanema (R$ 54,9 /m²), Leblon (R$ 53,1 /m²), Flamengo (R$ 40,9 /m²), Jardim Oceânico (R$ 39 /m²) e Botafogo (R$ 37 /m²), segundo a pesquisa.

O levantamento também indicou que o mercado imobiliário carioca vive seu melhor início de ano desde 2020. O avanço em fevereiro foi de 1,2%, com alta acumulada de 2,1% no primeiro bimestre do ano. O preço médio do metro quadrado atingiu R$ 31,56 - o maior valor desde setembro de 2019.

Ainda segundo o Índice QuintoAndar de Aluguel, entre os principais fatores para o recorde registrado estão a alta temporada de procura de aluguéis e a busca por studios e imóveis de um dormitório, resultado da retomada da atividade econômica e da volta, em boa medida, ao trabalho presencial.

Valorização constante

O estudo mostrou, ainda, que a capital fluminense vem registrando uma valorização constante dos imóveis, recuperando as perdas durante o ápice da pandemia. Em fevereiro, o preço médio do metro quadrado ficou 4,3% acima do registrado em março de 2020.

No Rio, os bairros mais valorizados no começo deste ano são Ipanema (12,1%), Leblon (9,2%), Flamengo (8,1%), Grajaú (8,1%), Centro (6%), Taquara (6%), Jacarepaguá (5%), Santa Teresa (5%), Tijuca (4%) e Maracanã (2%).

Bairros mais procurados

A Tijuca, que aparecia em segundo no ano passado, começou a liderar a lista dos bairros mais procurados para aluguel na cidade, segundo o estudo feito pelo QuintoAndar. Centro e Campo Grande entraram na relação e desbancaram Méier e Leblon. O restante do ranking praticamente não sofreu alterações, com exceção de Jacarepaguá e Ipanema, que inverteram suas posições.

Confira a lista:

1. Tijuca

2. Barra da Tijuca

3. Copacabana

4. Botafogo

5. Recreio

6. Flamengo

7. Ipanema

8. Jacarepaguá

9. Centro

10. Campo Grande