Procon Carioca - Procon / divulgação

Procon CariocaProcon / divulgação

Publicado 09/03/2022 16:58

O serviço itinerante do Procon Carioca segue levando o atendimento à população dos bairros de toda a cidade. Nesta quarta-feira, 10, as equipes estarão na Praça da UPA, na Vila Kennedy. O atendimento será realizado entre 10h e 16h.

Os consumidores interessados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

“O Procon Carioca segue firme em suas ações em defesa dos direitos do consumidor e a ação nos bairros é uma forma de facilitar o atendimento. Muitas demandas podem ser encaminhadas, garantindo aos consumidores uma solução satisfatória", explica Igor Costa, diretor executivo do órgão.

Durante o atendimento, as queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões.

"O objetivo do Procon Carioca nos bairros é garantir que muitos problemas do cidadão sejam resolvidos de forma justa e rápida, de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor ", afirma Renato Moura, secretário de Cidadania.