Unigranrio oferece atendimento gratuito para declaração de imposto de renda - Divulgação

Unigranrio oferece atendimento gratuito para declaração de imposto de rendaDivulgação

Publicado 09/03/2022 19:00

Rio - Com o início do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2022 (ano-base 2021), universidades no estado do Rio oferecem serviços gratuitos para ajudar os contribuintes a preencherem o documento. Assim, as pessoas com dúvidas vão evitar cometer erros e não cairão nas garras do Leão do IR. Entre elas estão a Estácio de Sá, Universidade Veiga de Almeida (UVA), Unilasalle e Unigranrio. O prazo final de entrega é até o dia 29 de abril.

A Universidade Estácio de Sá conta com o primeiro Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) virtual do país para oferecer serviços gratuitos para todas as pessoas. O polo EaD da Estácio Tom Jobim, na Barra da Tijuca, assinou convênio com a Receita Federal, delegacia Regional do Rio de Janeiro e, por meio remoto, os cidadãos podem contar com auxílios digitais.

Entre eles, destacam-se o preenchimento, a declaração e o envio do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – DIRPF, análise da malha, emissão e regularização de CPF, CNPJ, Microempreendedor Individual (MEI), e-Social, Simples Nacional, PERDCOMP, Código E-CAC, análise de Situação Fiscal, DARF, REDESIM, certidões negativas, parcelamentos, emissões de DARF e outras ações inerentes ao site da Receita Federal.

Para buscar mais informações e solicitar os serviços, os interessados podem enviar mensagens por meio do endereço eletrônico [email protected]

“Durante estes atendimentos gratuitos, nossos alunos vivenciam a profissão que escolheram, colocam em prática os conceitos e normas contábeis e financeiras, de forma organizada, individual e humanizada. Por meio desta ação, eles adquirem uma vasta experiência e desenvolvem o papel do voluntariado como cidadão. Seguindo a premissa Educar para Transformar, nosso corpo discente aprende o quanto é importante executar ações sociais”, afirma Renata Weiss, coordenadora nacional dos cursos de Gestão na Diretoria de Operações Digitais.



Além disso, as unidades da universidades oferecem os serviços, durante o horário comercial, aos contribuintes que optam em ser atendidos presencialmente. Eles poderão ir a uma das 11 unidades: Estácio Centro I (Presidente Vargas), Madureira, Nova América (Del Castilho), Tom Jobim (Barra da Tijuca), R9 (Taquara), Campo Grande (West Shopping), Nova Iguaçu, Queimados, Niterói II, Teresópolis e Angra dos Reis.

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) também vai oferecer consultoria e auxílio gratuitos para o preenchimento da declaração de IR para os contribuintes até o dia 29 de abril. Os atendimentos serão feitos presencialmente no campus Tijuca a partir do dia 20 de março, mediante agendamento prévio.





O serviço faz parte das ações do Núcleo de Práticas Contábeis da instituição e conta com a parceria da Receita Federal, que oferece capacitação para os alunos envolvidos no projeto. Os atendimentos serão realizados por cerca de 20 estudantes, sob coordenação, orientação e supervisão de Aurea Paes, professora do curso de Ciências Contábeis da UVA.



O Núcleo de Prática Contábil (NPC) do Unilasalle-RJ começa a realizar a partir desta quarta-feira, 9, até o dia 29 de abril plantões gratuitos para atendimento à comunidade de baixa renda e idosos do município. Mediante agendamento prévio, os atendimentos serão feitos por alunos do curso de Ciências Contábeis, sob a supervisão do professor e coordenador do Núcleo, Henrique Tinoco.

Os contribuintes interessados já podem entrar em contato com a instituição através do e-mail [email protected] para mais informações e posterior envio de documentos pessoais, informes de rendimentos e documentação relacionada a bens, direitos e obrigações relativos ao ano passado. Serão priorizadas no atendimento pessoas com rendimentos tributáveis anuais de até R$ 80 mil.O serviço faz parte das ações do Núcleo de Práticas Contábeis da instituição e conta com a parceria da Receita Federal, que oferece capacitação para os alunos envolvidos no projeto. Os atendimentos serão realizados por cerca de 20 estudantes, sob coordenação, orientação e supervisão de Aurea Paes, professora do curso de Ciências Contábeis da UVA.O Núcleo de Prática Contábil (NPC) do Unilasalle-RJ começa a realizar a partir desta quarta-feira, 9, até o dia 29 de abril plantões gratuitos para atendimento à comunidade de baixa renda e idosos do município. Mediante agendamento prévio, os atendimentos serão feitos por alunos do curso de Ciências Contábeis, sob a supervisão do professor e coordenador do Núcleo, Henrique Tinoco.

O Unilasalle, por meio do NPC, foi a instituição que mais realizou atendimentos gratuitos em 2021 na 7ª Região Fiscal, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Dos 6.887 atendimentos regionais, o Núcleo de Prática Contábil da unidade registrou 1.307, liderando o Ranking Regional da Receita Federal.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados das nossas ações na cidade, há uma constância no reconhecimento dos atendimentos prestados. Para 2022 pretendemos aumentar as consultas, principalmente para as atividades pertinentes aos microempreendedores ou MEIs, como são conhecidos”, explica Tinoco.

Para participar dos plantões do NPV, é preciso agendar o atendimento (que ocorre de segunda a sexta, das 14h às 17h30) pelos telefones (21) 2199-6676 ou (21) 97144-5639. Não serão realizados atendimentos sem este agendamento prévio. Tenha em mãos a Declaração de Imposto de Renda do ano anterior, o informe de rendimentos de 2021, os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor), os comprovantes de despesas do titular e de seus dependentes, além do comprovante de endereço.

A pró-Reitoria de ensino de graduação da Unigranrio Afya também disponibiliza o serviço gratuito para quem está com dúvidas e precisa declarar os rendimentos. Em março, a atividade ocorrerá nos dias 12, 19 e 26, das 9h às 12h e, em abril, dias 2, 9 e 23, das 9h às 12h. O atendimento ocorrerá no Laboratório de Informática da Biblioteca e será feito por ordem de chegada, segundo a distribuição de senhas.





Quem deve declarar

De acordo com as regras estabelecidas, são obrigados a declarar os cidadãos que tiveram, em 2021, rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. No caso de rendimentos considerados “isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte”, é obrigado a declarar quem recebeu valor superior a R$ 40 mil.

Também estão obrigadas a apresentar a declaração pessoas físicas residentes no Brasil que no ano-calendário de 2021 obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas ou, ainda, aquelas que tiveram, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil.

A expectativa é de que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, em 29 de abril, sem previsão de extensão da data limite. Uma das novidades para este ano é a possibilidade de receber a restituição via PIX, serviço de pagamento do Banco Central, em que a chave seja igual ao CPF do titular da declaração. Além disso, será possível realizar os pagamentos de DARF do Imposto de Renda por meio desta modalidade.

Já os lotes de restituição terão início em 31 de maio, com pagamento da primeira leva, que serão divididos em cinco grupos mensais até 30 de setembro, seguindo a ordem de prioridade estabelecida em lei. O segundo lote será no dia 30 de junho, seguido do terceiro no dia 30 de julho, o quarto será liberado no dia 31 de agosto, enquanto o último no dia 30 de setembro. Desde de 2019, as restituições são pagas em cinco lotes, e não mais em sete. Como não houve reajuste na tabela do IR, os valores deste ano seguem os mesmos do ano passado.