Procon Carioca notifica Procon a prestar esclarecimentos sobre vazamento de dados de clientes do Mercado Livre - Procon / Divulgação

Publicado 09/03/2022 17:11

Rio de Janeiro - O Procon Carioca tomou conhecimento, nesta terça-feira (8/3), que o Mercado Livre teria sofrido um vazamento de dados de 300 mil usuários. O Procon Carioca notificou o Mercado Livre a prestar esclarecimentos sobre o vazamento de dados de 300 mil usuários que aconteceu na noite de segunda-feira, 7. A empresa terá que apresentar informações, no prazo de cinco dias, na sede do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor sobre o ocorrido.

“Considerando que a plataforma do Mercado Livre é visitada diariamente por milhares de pessoas e com objetivo de apurar eventual violação aos direitos dos consumidores, o Procon Carioca instaurou averiguação preliminar e requisitou esclarecimentos”, informou Leonardo Gomes, gerente de fiscalização do instituto.

Na segunda-feira, o Mercado Livre confirmou o vazamento de dados em comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) e garantiu que ativou os “protocolos de segurança”. No mesmo pronunciamento, a empresa afirmou que está “realizando uma análise exaustiva”.

O Procon quer saber o motivo do vazamento dos dados, quantos consumidores foram afetados, quais dados foram acessados indevidamente, quais medidas de segurança, técnicas e administrativas foram adotadas para proteger as informações dos consumidores. O órgão carioca também questiona se os funcionários responsáveis pelo tratamento de dados dos clientes receberam treinamento técnico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.

O Procon argumenta que a empresa ainda não prestou qualquer esclarecimento aos consumidores em geral e não divulgou nota para imprensa. Por isso, não seria possível saber em que medida os dados dos consumidores foram afetados.

Em nota ao O Dia, o Mercado Livre afirmou que vai responder o questionário do Procon dentro do prazo estabelecido e que está adotando medidas rigorosas para evitar novos vazamentos. A empresa também garantiu que não encontrou indícios de que seu sistema de segurança tenha sido afetado e que, portanto, as contas dos usuários não foram acessadas.