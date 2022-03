'Brasil é exemplo para América Latina', afirma ministro do Trabalho - Divulgação

Publicado 10/03/2022 14:16 | Atualizado 10/03/2022 14:37

Brasília - O ministério do Trabalho e Previdência divulgou nesta quinta-feira, 10, que o país registrou 155.178 novos postos de trabalho formal no mês de janeiro. Segundo os Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no primeiro mês do ano, 20 unidades da Federação obtiveram resultado positivo e sete registraram fechamento de postos.



Em janeiro, o número de admissões foi de 1.777.646, enquanto os desligamentos somaram 1.622.468. Já no levantamento, em um ano, o Caged apontou que foram gerados 2.648.497 novos postos de trabalho. Com isso, se constata uma desaceleração em janeiro comparada com o registrado no mesmo mês do ano passado.

O saldo de criação de empregos não fica menor do que 200 mil vagas mensais desde abril do ano passado, com exceção de dezembro.

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destacou o trabalho da equipe técnica, em especial do secretário Executivo, Bruno Dalcolmo, e do secretário do Trabalho, Luis Felipe Batista de Oliveira. “Nós descomplicamos a vida dos empreendedores. Tudo o que o governo do presidente Jair Bolsonaro fez pela facilitação, pela simplificação e pela desburocratização, assim como a política adotada na pandemia, permitiram, não só esses números impactantes, mas também que o Brasil se destaque entre todos os países da América Latina, servindo de exemplo”, afirmou o ministro Onyx.

Na apresentação dos números do Caged, o secretário Executivo do MTP, Bruno Dalcolmo, ressaltou que, com relação ao estoque mensal de empregos formais, é importante observar que janeiro não teve o maior número da série, mas quase 41 milhões é muito próximo disso. E que “ao contrário do que dizem alguns ‘especialistas’, o Brasil segue uma segura e progressiva evolução em termos de estoque de empregos formais”, afirmou Dalcolmo.



Para o secretário de Trabalho, Luís Felipe Batista de Oliveira, a retomada do emprego formal, até janeiro de 2022, ocorreu de forma consistente. "As políticas de preservação do emprego e renda adotadas em 2020 e 2021 foram centrais para garantir segurança e resiliência no mercado de trabalho. Os números positivos, no primeiro mês de 2022, são resultado de uma atividade econômica que seguiu em retomada", afirmou.

Setores

O setor de Serviços foi o grande destaque do mês, com a geração de mais de 100 mil novos postos de trabalho formais, distribuídos principalmente nas atividades de “Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas”. Destaque também para “Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais”.



O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor da indústria, com saldo de novos postos de trabalho formais. O setor da construção teve um saldo no mês de janeiro de 36.809 mil novas vagas formais de trabalho. A agropecuária apresentou novas vagas de emprego.

O salário médio de admissão registrou alta em relação ao mês anterior e chegou ao maior patamar desde abril do ano passado. Em janeiro, a remuneração foi de R$ 1.920,59, enquanto, em dezembro, de R$ 1.805,35. Já em abril, o salário esteve em R$ 2.007,85.