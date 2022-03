Construtora promove ação para venda de imóveis com descontos de até R$ 13 mil no Rio | Economia | O Dia

Um dos empreendimentos da MRV que foi entregue em 2020 - Divulgação

Publicado 13/03/2022 11:53

Rio - A MRV, maior empresa de construção da América Latina, realiza ao longo deste mês de março o "Feirão Muda Tudo", que reúne imóveis prontos, semiprontos e na planta, em 49 cidades de 22 estados do país. No Rio, os descontos podem chegar até R$ 13 mil.

As ofertas no Rio ainda incluem entradas superfacilitadas e condições especiais de financiamento de acordo com as novas regras do Programa Casa Verde Amarela (CVA).



As oportunidades estão presentes em quatro municípios: Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Campos dos Goytacazes. "Em todas essas cidades, a MRV está com plantões de vendas em pontos de grande movimento, divulgando a ação presencialmente", destaca o gerente comercial e vendas da MRV, Thiago Ely.



Ele também reforça que as negociações já são feitas com base na nova tabela do Programa Casa Verde e Amarela (CVA), cujo limite foi elevado para até R$ 264 mil. “Essa mudança permite que imóveis de maior valor agora também possam ser financiados com subsídios do governo federal”, enfatiza.



Abaixo segue a relação dos locais e datas em que o 'Feirão Muda Tudo' ocorre no RJ:



Rio de Janeiro: Loja MRV: Rua Borja Reis, 735 - Engenho de Dentro. De 11 a 13 de março



São Gonçalo: Av. Jornalista Roberto Marinho, nº 2331 - LJ1. De 18 a 20 de março



Nova Iguaçu:Loja MRV: Avenida Abílio Augusto Távora, 721. De 18 a 20 de março



Campos dos Goytacazes: Loja MRV: Rua Saldanha Marinho, 503. De 11 a 13 de março