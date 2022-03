Jair Bolsonaro - AFP

Publicado 13/03/2022 16:00

Brasília - Mesmo depois de passar dias criticando a Petrobras por conta do reajuste no preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na noite deste sábado, 12, em participação por videoconferência do Congresso Brasil Profundo, que a gasolina mais barata do mundo está no Brasil.



De acordo com as informações do Metrópoles, o presidente afirmou que “os problemas que temos no momento: temos inflação sim, aumento dos combustíveis, mas isso acontece no mundo todo. Estamos dando o melhor de nós. Quem pesquisa e vê sabe que a gasolina mais barata do mundo é a nossa. Nós também estamos sofrendo, mas não tanto quanto os povos aí fora”, disse.



O chefe do Executivo não apresentou em quais dados se baseou para apontar tal informação. No entanto, uma das mais importantes consultorias do assunto no mundo mostra um ranking em que o Brasil realmente tem o preço da gasolina abaixo da média mundial.

Segundo a consultoria Global Petrol Prices, a Venezuela é o país com o combustível mais barato no mundo, entre 170 países e territórios analisados em seu mais recente relatório semanal, divulgado em 7 de março. De acordo com o mesmo ranking, o Brasil ocupa a 90ª posição, atrás de países como Estados Unidos e Paraguai. Hong Kong é o mais caro. Considerando apenas a gasolina, o país fica em 81º lugar.



A gasolina, em média, é vendida a US$ 1,29 no mundo, com base no dia 7 de março. Enquanto isso, no Brasil, a US$ 1,287. Na Venezuela, por exemplo, o valor de um litro é US$ 0,025.



A consultoria explica que as diferenças entre os preços da gasolina no mundo devem-se a vários tipos de impostos e subsídios para a gasolina. “Todos os países compram o petróleo nos mercados internacionais pelos mesmos preços, mas impõem diferentes impostos. É por isso que o preço da gasolina a retalho resulta diferente”, explica.