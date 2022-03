Rioprevidência ressalta que a comprovação anual de vida é obrigatória para inativos e pensionistas do estado - Governo do Rio

Rioprevidência ressalta que a comprovação anual de vida é obrigatória para inativos e pensionistas do estadoGoverno do Rio

Publicado 13/03/2022 11:43

Rio - O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) publicou na edição de sexta-feira, 11, do Diário Oficial, a lista nominal com 5.288 inativos e pensionistas, nascidos em fevereiro, que não realizaram a prova de vida.



De acordo com o Rioprevidência, esse grupo poderá ainda realizar o procedimento e tem até o final deste mês, até o dia 25, para realizar o procedimento. Caso o contrário, poderão ter o benefício suspenso na folha de competência a partir de abril.



O Rioprevidência ressalta que a comprovação anual de Vida é obrigatória para inativos e pensionistas do Estado, cuja folha de pagamento é gerida pela Secretaria de Estado da Casa Civil.



Para realizar a prova de vida, os segurados deverão comparecer a qualquer agência do Bradesco no país, entre os dias úteis de 11 a 25, munidos da documentação pertinente (Identidade, CPF e Comprovante de Residência). Neste mês, o calendário segue para os aniversariantes do mês de março.