De acordo com a Receita Federal, a expectativa é de que 34,1 milhões declarações sejam enviadas até a data limiteDivulgação

Publicado 14/03/2022 13:57

Rio - A Receita Federal recebeu até as 11h desta segunda-feira, 14, mais de 3 milhões declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022. No Rio de Janeiro, já foram recebidos 251.543 documentos.



O prazo para entrega terminará às 23h59, horário de Brasília, do dia 29 de abril. A expectativa da Receita Federal é de que 34,1 millhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, sendo 3,3 milhões no Rio de Janeiro.

A declaração pode ser feita: pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf) ou também, pelo computador, mas pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no site da Receita Federal ( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual ).

Ou também pelos dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao aplicativo "Meu Imposto de Renda", o qual encontra-se disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.

A declaração pré-preenchida, que estará disponível a partir desta terça-feira, 15, poderá ser utilizada por todos os contribuintes que possuam conta gov.br nos níveis ouro ou prata, nas três formas de preenchimento mencionadas acima.



Mais informações sobre a Declaração do Imposto de Renda 2022 estão disponíveis na página "Meu Imposto de Renda" no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda). O link para a coletiva de imprensa que apresentou as regras do IRPF 2022 está disponível no canal do Ministério da Economia no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=n-QwD6pwlfc).